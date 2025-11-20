Τουριστικό ισοζύγιο: Μείωση εισπράξεων κατά 3,6% τον Σεπτέμβριο

Το Σεπτέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποχώρησε (μείωση κατά 77,1 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 408,8 εκατ. ευρώ.

Το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας συνολικά τον Σεπτέμβριο βελτιώθηκε κυρίως λόγω της ανόδου των εξαγωγών αγαθών και της μείωσης των ανάλογων εισαγωγών. Ωστόσο, υπήρξε επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΤτΕ τον Σεπτέμβριο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης σε όλα τα επιμέρους ισοζύγια και κυρίως στο ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,6%.

Αναλυτικά οι εισπράξεις από τα 3,318 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2023, αυξήθηκαν σε 3,548 δισ. πέρυσι τον Σεπτέμβριο για να διαμορφωθούν σε 3,421 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε επίπεδο 9μήνου παραμένει πάντως θετικό το πρόσημο των εισπράξεων από τα 18,472 δισ. ευρώ πέρυσι σε 20,13 δισ. ευρώ φέτος.

Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε πάνω από το ήμισυ από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,0%.

Τον Σεπτέμβριο, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2024, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών πληρωμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή επιδείνωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Το εμπορικό ισοζύγιο

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν και οι εισαγωγές μειώθηκαν. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 2,6% (5,6% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,0% (-4,1% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατέγραψαν μείωση κατά 1,0% σε τρέχουσες τιμές (αύξηση 2,6% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,8% (3,5% σε σταθερές τιμές).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,5% (αύξηση 0,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,2% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές, τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,9% (αύξηση 5,7% και 2,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Οι επενδύσεις

Το Σεπτέμβριο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 238,5 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 425,3 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,6 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 8,6 δισεκ. ευρώ.

Το Σεπτέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 601,7 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Σεπτέμβριο του 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 416,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισεκ. ευρώ.

Το Σεπτέμβριο του 2025, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση κατά 631,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο κατά 360,8 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 793,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 190,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού λόγω της αύξησης κατά 715,2 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 563,0 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεών τους προέρχεται κυρίως από την υποχώρηση κατά 611,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, από τη μείωση κατά 108,8 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων των κατοίκων προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 563,0 εκατ. ευρώ).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη διεύρυνση κατά 4,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την υποχώρηση κατά 3,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 9,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,8 δισεκ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 1,2 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τον περιορισμό κατά 533,6 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με την υποχώρηση κατά 6,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,8 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2025 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 18,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 13,9 δισεκ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2024.