Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Λήγουν τα κίνητρα για την Α’ φάση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η ευκαιρία για άμεσο φορολογικό όφελος εκπνέει στις 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η ψηφιοποίηση της επιχειρηματικής λειτουργίας προχωρά με ταχείς ρυθμούς, καθώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση μετατρέπεται πλέον από επιλογή σε υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις. Η μετάβαση σε αυτό το νέο περιβάλλον συνοδεύεται από σημαντικά φορολογικά κίνητρα για όσους κινηθούν έγκαιρα και εντός της δοθείσας προθεσμίας.

Η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά το 2026

Όπως γνωστοποιείται με την απόφαση Α.1128/2025, η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

Στην Α’ Φάση , κατά την οποία η ένταξη στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση Β2Β συναλλαγών ξεκινά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 , με περιθώριο προσαρμογής για τις επιχειρήσεις έως και την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 . Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 € για το φορολογικό έτος 2023.

, κατά την οποία η ένταξη στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση Β2Β συναλλαγών ξεκινά τη , με περιθώριο προσαρμογής για τις επιχειρήσεις . Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 € για το φορολογικό έτος 2023. Στη Β΄ Φάση, η οποία αφορά όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. Η ένταξη των επιχειρήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2026 και η αντίστοιχη μεταβατική περίοδος για αυτές τις επιχειρήσεις θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η συμμόρφωση θα μπορεί να γίνει είτε μέσω λογιστικού ή εμπορικού λογισμικού (ERP) είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Τα φορολογικά κίνητρα του άρθρου 71Θ (Ν. 5222/2025) – Λήγουν την 1η Δεκεμβρίου για την Α΄ Φάση

Με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για την έγκαιρη μετάβασή τους στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν δύο σημαντικά φορολογικά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις εφαρμόσουν αποκλειστικά ηλεκτρονική τιμολόγηση πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής. Ειδικότερα, όπως ορίζεται με τη διάταξη του άρθρο 71Θ του Ν. 5222/2025, παρέχονται τα ακόλουθα:

1. Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της και είναι προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.

2. Η δαπάνη για την παραγωγή, τη διαβίβαση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% κατά το έτος πραγματοποίησής της.

Τα περιγραφόμενα κίνητρα μεταφράζονται για τις επιχειρήσεις σε ουσιαστικό φορολογικό όφελος με άμεση μείωση φορολογητέων κερδών, επιπλέον φορολογική ωφέλεια και μειωμένη προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Α’ Φάση για να κατοχυρώσουν και να αξιοποιήσουν τα παραπάνω οφέλη θα πρέπει να ενεργοποιήσουν Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) ή την εφαρμογή της ΑΑΔΕ έως την 1η Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα κίνητρα παύουν να ισχύουν για την πρώτη κατηγορία επιχειρήσεων.

Γιατί αξίζει η μετάβαση τώρα

Η έγκαιρη ένταξη των επιχειρήσεων σε πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης, αλλά επένδυση με άμεσο φορολογικό και οικονομικό όφελος, αποτελώντας ταυτόχρονα για τις επιχειρήσεις στρατηγική επιλογή εκσυγχρονισμού.

Πρόσθετα του οφέλους που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τα φορολογικά κίνητρα, με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών και με την απευθείας διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA, βελτιώνονται οι λογιστικές διαδικασίες και περιορίζονται τα λάθη, μειώνονται τα λειτουργικά κόστη και διευκολύνεται η φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία των επιχειρήσεων γίνεται πιο ασφαλής, πιο απλή και πιο αποδοτική.

Epsilon Digital του Ομίλου EPSILONNET: η αξιόπιστη λύση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Σύμμαχος των επιχειρήσεων στην ασφαλή μετάβασή τους στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί ο Όμιλος EPSILONNET, παρέχοντας μια λύση αξιόπιστη, ευέλικτη και πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς, το Epsilon Digital.

Το Epsilon Digital είναι η κορυφαία επιλογή για όλους:

O πρώτος Πάροχος που πήρε την πιστοποίηση της ΑΑΔΕ στην Ελλάδα , πιστοποιημένος και κατά Peppol

, πιστοποιημένος και κατά Peppol Τον εμπιστεύονται περισσότερες από 52.000+ επιχειρήσεις όλων των κλάδων

Τελεί υπό την αιγίδα υψηλής επιστημονικής κατάρτισής

Έχει πλήρη συμβατότητα με όλα τα ERP συστήματα,

Διαθέτει υψηλή ασφάλεια (πιστοποιήσεις ISO 27001, Microsoft Azure),

Προσφέρει αυτοματοποιημένες και χωρίς λάθη διαδικασίες, καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία όπως Portal, SMS, Viber notifications και ενημέρωση κατάστασης τιμολογίου.

Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων από τη βιομηχανία, το εμπόριο, την ενέργεια, τον τραπεζικό – ασφαλιστικό κλάδο, τις τηλεπικοινωνίες, την εκπαίδευση, την εστίαση και άλλους κλάδους έχουν ήδη επιλέξει το Epsilon Digital, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξιοπιστία και την πληρότητα της λύσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο ουσιαστικού εκσυγχρονισμού, που εξασφαλίζει ομαλή έκδοση και διαβίβαση παραστατικών για κάθε είδους συναλλαγή (B2B, B2C, B2G), με συνέπεια, ασφάλεια και ταχύτητα.

Δείτε περισσότερα για τη λύση Epsilon Digital εδώ.