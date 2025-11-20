Στο σχέδιο Προϋπολογισμού διατηρούνται αμετάβλητες οι προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ σε σχέση με το Προσχέδιο του Οκτωβρίου, ενώ βελτιώνονται οι δημοσιονομικές προβλέψεις.

Την πρώτη εικόνα για τα δεδομένα στα οποία βασίζεται ο νέος Προϋπολογισμός για το 2026 δίνει η Γνώμη επί του Σχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 που δημοσίευσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Διατηρούνται αμετάβλητες οι προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ σε σχέση με το Προσχέδιο του Οκτωβρίου, ενώ βελτιώνονται οι δημοσιονομικές προβλέψεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το κείμενο της γνώμης που υπογράφει η πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Αναστασία Μιαούλη, για το 2025 καταγράφεται αναθεώρηση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,7% του ΑΕΠ, έναντι 3,6% του ΑΕΠ που είχε προβλεφθεί στο Προσχέδιο του Οκτωβρίου και έναντι 2,4% του ΑΕΠ πρόβλεψης έναν χρόνο πριν στον Προϋπολογισμό για 2025.

«Η επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου κρίνεται εφικτή, και εξαρτάται από την ανθεκτικότητα των εσόδων, την αποτελεσματική συγκράτηση των δαπανών και την απουσία απρόβλεπτων δημοσιονομικών πιέσεων που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την πορεία του προϋπολογισμού», αναφέρει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Στον νέο Προϋπολογισμό προβλέπεται ότι η ετήσια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 θα είναι 4,4% και για το 2026 5,7%, ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν το ανώτατο ετήσιο όριο του 3,7% και 3,6%, αντίστοιχα που έχουν καθοριστεί στο ΜΔΣ 2025-2028 και εγκριθεί από το Συμβούλιο. Ωστόσο, οι προβλεπόμενες σωρευτικές αυξήσεις των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2025 (4,3%) και για το 2026 (10,3%) παραμένουν εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου 2025-2028 (6,5% και 10,3%, αντίστοιχα).

«Οι εκτιμήσεις ευθυγραμμίζονται με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς η χαμηλότερη του αναμενόμενου μεταβολή των δαπανών το 2024, η αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, η επιτρεπόμενη ετήσια απόκλιση 0,3% του ΑΕΠ και η εθνική ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο» αναφέρεται στη γνώμη.

Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πλεονασματικό στο 0,6% του ΑΕΠ το 2025 (αμετάβλητο σε σχέση με το Προσχέδιο 2026 και σημαντικά βελτιωμένο έναντι του -0,6% του περσυνού Προϋπολογισμού. Για το 2026 προβλέπεται οριακά ελλειμματικό στο -0,2% του ΑΕΠ (ελαφρώς δυσμενέστερο έναντι -0,1% στην πρόβλεψη του Οκτωβρίου 2025).

Η πορεία του δημόσιου χρέους της ελληνικής οικονομίας, ως ποσοστό του ΑΕΠ και υπό την προϋπόθεση υλοποίησης του ανωτέρω μακροοικονομικού σεναρίου, εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε έντονα καθοδική κατεύθυνση, «αντανακλώντας τα θετικά δημοσιονομικά πρωτογενή αποτελέσματα και τη συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση, αντανακλώντας τα θετικά δημοσιονομικά πρωτογενή αποτελέσματα και τη συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση» αναφέρεται. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σε σταθερή και σημαντική αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, με μείωση κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και 7,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026. «Η εξέλιξη υπερβαίνει τις προβλέψεις του ΜΔΣ 2025-2028, καταδεικνύοντας την ενισχυμένη ανθεκτικότητα και θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας». Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται πλεονασματικό τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο έτος, σε πλήρη συμμόρφωση με τον εθνικό αριθμητικό δημοσιονομικό κανόνα.

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις επί των οποίων στηρίζεται ο Προϋπολογισμός τα έτη 2025 και 2026 είναι άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,2% και 2,4%, αντίστοιχα. Ευθυγραμμίζονται με εκείνες του Προσχεδίου και ενσωματώνουν τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ. «Η εκτίμηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την πραγματική μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2025 ταυτίζεται με εκείνη του Υπουργείου Οικονομικών» αναφέρεται.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις για τα έτη 2025-2029, στις οποίες βασίζεται το Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, όπως αυτές του κοινοποιήθηκαν, καθώς εμπίπτουν σε ένα εύρος αποδεκτών τιμών, και κατόπιν αξιολόγησης των δημοσιονομικών προβλέψεων, διαπιστώνει τη συμμόρφωση αυτών με τους ειδικούς αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, καταλήγει η πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Αναστασία Μιαούλη.