Ανοίγει ο δρόμος για νέο αναπτυξιακό κόμβο στην Ελευσίνα δια χειρός Αμερικανών

Η αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC θα παράσχει δάνειο 125 εκατ. δολαρίων στην ONEX για να υποστηρίξει την απόκτηση και αναβάθμιση των ναυπηγείων της Ελευσίνας

Σε ενεργειακό κόμβο και διαμετακομιστικό κέντρο μετατρέπεται η Ελευσίνα, μετά και τη θέσπιση άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX με τη συμμετοχή της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, DFC.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική τράπεζα θα παράσχει δάνειο 125 εκατ. δολαρίων στην ONEX για να υποστηρίξει την απόκτηση και αναβάθμιση των ναυπηγείων της Ελευσίνας. Σε ανακοίνωσή της, η DFC χαρακτηρίζει την Ελλάδα κρίσιμη για τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα και υπενθυμίζει πως το 2016, η κινεζική Cosco απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στο Λιμάνι του Πειραιά -ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης- και εξέφρασε την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει περαιτέρω εξαγορές στην περιοχή. Ξεχωριστά επισημαίνει πως «η Ελευσίνα βρίσκεται κοντά στο Αιγαίο Πέλαγος και σε βασικές περιφερειακές ναυτιλιακές οδούς μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, εξυπηρετεί ολοένα αυξανόμενο όγκο ναυτιλιακής κίνησης στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς προϊόντων ενέργειας που επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο εκτός υπηρεσίας κατά τη διέλευση. Ο ανταγωνισμός στη ναυπηγική βιομηχανία εξαρτάται από την αποδοτικότητα και την ποιότητα, και ο χρόνος παραμονής στο ναυπηγείο για επισκευές είναι κρίσιμος».

«Η ευρύτερη περιοχή στα ναυπηγεία της Ελευσίνας θα εξελιχθεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, με λιμενικές, εμπορικές, μεταφορικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες, νέες υποδομές, θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για τη χθεσινή εποικοδομητική συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 27 Νοεμβρίου. H σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με την οποία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 125 εκατ δολαρίων η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, DFC, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα ναυπηγεία Ελευσίνας ως ισχυρού ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να ενισχυθεί και υπογράμμισε τον ρόλο της κυρίας Γκιλφόιλ, από την πρώτη στιγμή που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ στη θέση της διπλωματικής εκπροσώπου της υπερδύναμης στη χώρα μας: «Έχει καθοριστική συμβολή σε όλα όσα έχουν γίνει και έχουν τεράστια σημασία για τη ζωή των Ελλήνων. Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος για το αμερικανικό LNG για όλη την Ευρώπη».

«Η Ελευσίνα έχει λιμάνι, και υπάρχει και χώρος, από όσο αντιλαμβάνομαι, δίπλα στο ναυπηγείο για να υπάρξει άλλο λιμάνι». «Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις», σημείωσε από την πλευρά του χθες το βράδυ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. «Άλλωστε η πρόταση αυτή, η ιδέα αυτή, είναι σωρευτική. Δεν αποκλείει το ένα λιμάνι τις δραστηριότητες του άλλου». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «και τώρα έχουμε ανταγωνισμό, γιατί έχουμε το λιμάνι του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Ηγουμενίτσας. Ωστόσο, ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι για κοντέινερς σε πολύ μεγάλο βαθμό». Αντιθέτως, όπως είπε, «η ιδέα για την Ελευσίνα αφορά περισσότερο τα λεγόμενα χύδην φορτία, έτσι ώστε να υπάρξει εξειδίκευση και σε ένα άλλο τομέα. Άρα το ένα δεν αποκλείει το άλλο».

Στη σημασία της συμφωνίας της ONEX για την Ελευσίνα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα ερχόταν η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα να επενδύσει σε ένα λιμάνι υπό κατάρρευση. Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αυτή είναι «η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που έλεγαν ότι η νίκη Τραμπ ήταν η στρατηγική ήττα του Μητσοτάκη και ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα» στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.