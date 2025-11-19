Βρετανία: Μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,6% τον Οκτώβριο

Οι οικονομολόγοι πλέον αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Στο 3,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Οκτώβριο (από 3,8% τον Σεπτέμβριο) σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας, φαγητού, αλκοόλ και καπνού, ανήλθε στο 3,4% πτωτικά από το 3,5% του Σεπτεμβρίου.

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) είχε προηγουμένως προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4% τον Σεπτέμβριο, προτού υποχωρήσει σταδιακά κατά το επόμενο έτος.

Οι οικονομολόγοι πλέον αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και η ανάπτυξη παραμένει επίμονα χαμηλή: η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε μόλις 0,1% το γ΄τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Προς το παρόν, ωστόσο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου, με τους αναλυτές να αναμένουν να δουν το μέγεθος των αναμενόμενων αυξήσεων των φόρων, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποπληθωριστικό χαρακτήρα.

«Ο φθινοπωρινός προϋπολογισμός πιθανώς να σηματοδοτήσει την επόμενη πιο σημαντική ενημέρωση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό.