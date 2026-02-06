Wall Street: Ιστορικός Dow «πάτησε» τις 50.000 μονάδες - Η καλύτερη συνεδρίαση από τον Μάιο

Ένα εντυπωσιακό κύμα «buying the dip» οδήγησε την Wall Street στην καλύτερη συνεδρίαση από τον Μάιο και τον Dow στην κορυφή του εμβληματικού ορόσημου των 50.000 μονάδων.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones «βρυχήθηκε» με +2.47% και 1,206,95 μονάδες, διαπραγματευόμενος στις ιστορικές 50.115,67 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ανέβηκε 1,90% στις 6.927 μονάδες, ενώ τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq έκλεισε στο +2,18% στις 23.031 μονάδες, μετά από πτώση 4,5% τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις,

Παρά τα σημερινά κέρδη, οι S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν περίπου 0,1% και 2% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση. Στον αντίποδα, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 2,5%.

Οι εταιρείες τσιπ συνέβαλαν στην ευρεία άνοδο, με την Nvidia να σημειώνει άνοδο 7,78% και να βάζει τέλος σε ένα πτωτικό σερί πέντε ημερών, όπου σημείωσε απώλειες περίπου 10%. Η Broadcom σκαρφάλωσε 7% και διέγραψε πλήρως την πτώση της για την εβδομάδα. Η Oracle και η Palantir ενισχύθηκαν από 4% και οι δύο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στον κλάδο.

H Amazon ωστόσο, παρέμεινε στα κόκκινα και έχασε 5,5% αφού ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου μεν τα οικονομικά στοιχεία του για το τέταρτο τρίμηνο μετά το «καμπανάκι» της Wall Street, όπου τα έσοδα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά οι προβλέψεις που εξέδωσε για δαπάνες που θα αγγίξουν τα 200 δισ. δολάρια το τρέχον οικονομικό έτος φαίνεται να απογοήτευσαν τους επενδυτές, καθώς παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τα μεγάλα σχέδια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία πέτυχε κέρδη 1,95 δολ./μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,97 δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα ανήλθαν στα 213,39 δισ. δολ., σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις για 211,33 δισ. δολ..

«Βρισκόμαστε σε ένα χρυσορυχείο αυτή τη στιγμή με την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο ιδρυτής της Falcon Wealth Planning, Γκάμπριελ Σάχιν. «Έχετε τις επενδύσεις που κάνουν η Google, η Nvidia, η Meta, η Amazon. Υπάρχουν χρήματα που θα αξιοποιηθούν», τόνισε. «Απλώς το καρουζέλ των χρημάτων μερικές φορές τρομάζει τους ανθρώπους» πρόσθεσε.

«Η άποψή μου είναι πως η όλη κατάσταση είναι παρατραβηγμένη», δήλωσε ο Κένι Πολκάρι της SlateStone Wealth σχολιάζοντας την «κλονισμένη» αγορά των τελευταίων ημερών. «Αυτή είναι η στιγμή να παραμείνετε ψύχραιμοι. Δεν είναι η ώρα για πανικό. Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, αυτή είναι η ώρα για ψώνια. Πολλά είναι σε προσφορά» τόνισε.

Οι ρευστοποιήσεις λόγω "συναισθηματικής απομόχλευσης", όπως αυτή που έλαβε χώρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μπορεί να είναι «ανησυχητικές», ωστόσο αποτελούν γεγονότα «φυσιολογικής και υγιούς ευθυγράμμισης», σύμφωνα με τον Μάρκ Χάκετ της Nationwide.

«Σε αυτό το σημείο, το μακροοικονομικό και το οικονομικό περιβάλλον παραμένουν ενθαρρυντικά, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται περισσότερο για μια μετατόπιση θέσης και μια τεχνική παύση παρά για μια θεμελιώδη ρωγμή», τόνισε.

Το Bitcoin ενισχύθηκε πάνω από 10,5%, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών της Πέμπτης, όταν υποχώρησε στο χαμηλό των 60.017,60 δολαρίων, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - περισσότερο από 52% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2025. Πλέον διαπραγματεύεται στα 70.306 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το bitcoin έχασε 16%.

Χρυσός και ασήμι ανέκαμψαν έπειτα από μια «επεισοδιακή» εβδομάδα για τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 3,9% στα 4.954,92 δολάρια η ουγγιά, ενώ το spot ασήμι κέρδισε κατά 8,6% στα 77,33 δολάρια η ουγγιά,