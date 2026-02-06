Σταθερό το πετρέλαιο μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά

Σταθερές διατηρήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, στον απόηχο των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σταθερές διατηρήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, στον απόηχο των συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τις διαπραγματεύσεις να εξελίσσονται προσεκτικά γύρω από τις «κόκκινες γραμμές» του Ιράν, με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν 50 σεντς, ή 0,74%, κλείνοντας στα 68,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 26 σεντς, ή 0,41%, κλείνοντας στα 63,55 δολάρια το βαρέλι.

«Μπαίνοντας στην επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρεις αν θα υπάρξει επίθεση ή όχι», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group, σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ που ξεκίνησαν σήμερα μέσω της μεσολάβησης του Ομάν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε αργά το απόγευμα ότι οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές θα επιστρέψουν στις πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν.

Πριν από τις συνομιλίες, η έλλειψη συναίνεσης στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές και τον γεωπολιτικό κίνδυνο που θα μπορούσε αυτή να συνεπάγεται, καθώς το Ιράν ήθελε να επιμείνει στα πυρηνικά ζητήματα, ενώ οι ΗΠΑ ήθελαν να συζητήσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και την υποστήριξη των ένοπλων ομάδων στην περιοχή.

Οποιαδήποτε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο εθνών θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές πετρελαίου, καθώς περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης περνάει από το Στενό του Ορμούζ μεταξύ Ομάν και Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού, όπως και το Ιράν, μέλος του OPEC.

Εάν η προοπτική σύγκρουσης στην περιοχή μειωθεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν περαιτέρω.

Οι προγραμματισμένες εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 35% αυτόν τον μήνα μέσω της κύριας διαδρομής του μέσω Ρωσίας, δήλωσαν τέσσερις πηγές συναλλαγών στο Reuters, καθώς το γιγαντιαίο κοίτασμα Τενγκίζ ανακάμπτει αργά από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν τον Ιανουάριο.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι τιμές υποχώρησαν από μια ευρύτερη εκκαθάριση στις αγορές και από τις επίμονες προσδοκίες για υπερπροσφορά πετρελαίου, ανέφεραν οι αναλυτές.