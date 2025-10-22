Βρετανία: Χαμηλότερα από το αναμενόμενο ο πληθωρισμός

Απροσδόκητα σταθερός παρέμεινε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, με την μέτρηση να είναι ασθενέστερη από την πρόβλεψη που μπορεί να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας πριν από το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παραμένοντας αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Η μέτρηση ήταν κάτω από το 4% που ανέμεναν οι αναλυτές και η Τράπεζα της Αγγλίας.

Η ONS δήλωσε ότι η ανοδική πίεση από τις τιμές των καυσίμων αυτοκινήτων αντισταθμίστηκε από τις φθηνότερες τιμές των τροφίμων. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών, τον οποίο η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί στενά για σημάδια πιέσεων στις εγχώριες τιμές, παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,7%.

Τα στοιχεία φέρνουν κάποια ανακούφιση στα νοικοκυριά που πιέζονται από τους ακριβότερους λογαριασμούς τροφίμων και ενέργειας, ενώ μπορούν επίσης να μετριάσουν περαιτέρω τις ανησυχίες σχετικά με τον παρατεταμένο πληθωρισμό μετά τα απαισιόδοξα στοιχεία για την οικονομία και την αγορά εργασίας. Ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας είναι απίθανο να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον επόμενο μήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τον κρίσιμο προϋπολογισμό της κυβέρνησης, οι πιθανότητες μιας ανάλογης κίνησης τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν γύρω στο 70%, όπως επισημαίνει τo Bloomberg. Η λίρα αντέστρεψε τα κέρδη της μετά τα δεδομένα, υποχωρώντας κατά 0,3% στα 1,3333 δολάρια.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είναι επί του παρόντος διχασμένη μεταξύ των «γερακιών» που ανησυχούν για τον επίμονο πληθωρισμό και των πιο «ήπιων» αξιωματούχων που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αποδυνάμωση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Ο επικεφαλής Άντριου Μπέιλι έχει κρατήσει μια ισορροπημένη στάση, λέγοντας ότι ο χρόνος για την επόμενη κίνηση είναι αβέβαιος.