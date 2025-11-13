Βρετανία: Ισχνή ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο

Με ρυθμό μόλις 0,1% αναπτύχθηκε η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα σημείωνε ανάπτυξη 0,2% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μετά από επέκταση 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, μετά από μηδενική ανάπτυξη τον Αύγουστο, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από την επέκταση 0,1% στα προηγούμενα στοιχεία της ONS.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται πριν από τον πολυαναμενόμενο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της βρετανικής κυβέρνησης στις 26 Νοεμβρίου, στον οποίο η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει νέες αυξήσεις φόρων προκειμένου να καλύψει μια δημοσιονομική μαύρη τρύπα.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι αυξήσεις φόρων θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις καταναλωτικές δαπάνες και την οικονομική δραστηριότητα, αλλά η οικονομία θα μπορούσε να λάβει μια ώθηση πριν από τα Χριστούγεννα εάν η Τράπεζα της Αγγλίας μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση του έτους στις 18 Δεκεμβρίου.

Στην πιο πρόσφατη συνεδρίαση της την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα ανέβαλε τη μείωση των επιτοκίων, με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, να δηλώνει στο CNBC ότι αυτός και η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της τράπεζας (MPC) ήθελαν να δουν μια ακόμη σειρά από στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας πριν ενεργήσουν.

Η ασθενής ανάπτυξη μπορεί να καθησυχάσει περαιτέρω τον Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, και τους συναδέλφους του στη χάραξη πολιτικής ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν. Οι χρηματιστές αύξησαν τα στοιχήματά τους για μειώσεις επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας, αφού τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι η ανεργία αυξάνεται στο υψηλότερο ποσοστό από την πανδημία. Πλέον βλέπουν μια πιθανότητα άνω του 80% για μια κίνηση τον επόμενο μήνα.

«Αυτά τα απογοητευτικά στοιχεία ανοίγουν το δρόμο για μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αφού τροφοδοτούν φόβους για οικονομικές συνθήκες που θα αρκούν ώστε να ωθήσουν την πλειοψηφία των φορέων καθορισμού επιτοκίων να εγκρίνουν μια ακόμη χαλάρωση της πολιτικής», δήλωσε ο Σούρεν Θίρου, διευθυντής οικονομικών στο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία.

Ένας βασικός παράγοντας στη μέτρηση υπήρξε η πτώση κατά 27% στην παραγωγή αυτοκινήτων στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο που προκλήθηκε από την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε την Jaguar Land Rover, τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου.