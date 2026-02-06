Συνάντηση Δένδια με Ινδό ΥΠΕΞ: Στο επίκεντρο περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Rajnath Singh.

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας τονίζει: «Είχαμε εγκάρδια συζήτηση για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ