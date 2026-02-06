Κέρδη για τον χρυσό ελέω δολαρίου και Ιράν-ΗΠΑ - «Βουτιά» 8,7% για το ασήμι στην εβδομάδα

Ανέκαμψαν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού την Παρασκευή, έπειτα από μια «επεισοδιακή» εβδομάδα για τα πολύτιμα μέταλλα. Απώλειες στην εβδομάδα.

Ανέκαμψαν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού την Παρασκευή, έπειτα από μια «επεισοδιακή» εβδομάδα για τα πολύτιμα μέταλλα, χάρη στη μικρή πτώση του δολαρίου και τις ανησυχίες για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν, αν και σε επίπεδο εβδομάδας σημείωσαν απώλειες.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 3,9% στα 4.954,92 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου του κίτρινου μετάλλου πρόσθεσαν 1,8% στα 4.979,80 δολάρια η ουγγιά. Σε επίπεδο εβδομάδας, το κίτρινο μέταλλο κατέγραψε κέρδη σχεδόν 2%.

Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,2%, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους αγοραστές του εξωτερικού.

Στο μεταξύ, το ασήμι στην αγορά spot κέρδισε κατά 8,6% στα 77,33 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του ασημιού πρόσθεσε 0,63% στα 77,198 δολάρια ανά ουγγιά. Παρόλα αυτά, το μέταλλο κατέγραψε «βουτιά» 8,7% στην εβδομάδα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα πρόσθεσε 5,4% στα 2.093,50 δολάρια η ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημείωσε κέρδη 6,2% στα 1.717,05 δολάρια η ουγγιά.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, στο τέλος μιας πρώτης διαπραγματευτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ομάν σε «πολύ θετικό» κλίμα κατά τη γνώμη του.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις διεξάγονται την ώρα που μεγάλη αμερικανική ναυτική δύναμη έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο, και ο Ντόναλντ Τραμπ πληθαίνει τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μετά την αιματηρή καταστολή από την ιρανική εξουσία της μεγάλης κινητοποίησης διαμαρτυρίας στις αρχές Ιανουαρίου.

«Σε πολύ θετικό κλίμα, ανταλλάξαμε τις ιδέες μας και μας παρουσίασαν τις απόψεις της άλλης πλευράς», δήλωσε ο Αραγτσί μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλέοραση.