«Σπίτι μου ΙΙ»: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Παράταση στο πρόγραμμα

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα για τα φθηνά στεγαστικά δάνεια για να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Οι ανακοινώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, για τις νέες προθεσμίες. Μέχρι τον Μάιο η νέου τύπου επιδότηση για ανακαινίσεις.

Στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη συμμετοχή στο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου II προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν ακόμη περισσότεροι πολίτες που θέλουν να εξασφαλίσουν φθηνά στεγαστικά δάνεια.

Όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ τα εισοδηματικά κριτήρια αλλάζουν ως εξής:

Από τα 20.000 ευρώ για τους άγαμους το ανώτατο όριο για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αυξάνεται στα 25.000 ευρώ.

Αντίστοιχα για τους έγγαμους το όριο αυξάνεται από τα 28.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ και η προσαύξηση για κάθε τέκνο αυξάνεται στα 5.000 ευρώ από 4.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα.

«Έτσι για μια τετραμελή οικογένεια το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται στα 45.000 ετησίως από 36.000 ευρώ που είναι σήμερα», δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Υπενθυμίζεται πως για τα όρια αυτά λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους. Όμως εάν αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτή, ως οικογενειακή κατάσταση λαμβάνεται υπόψιν αυτή που ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης

Παράταση και για τις προθεσμίες

Πέρα από τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε πως θα παραταθούν και οι προθεσμίες του προγράμματος.

Έτσι η προθεσμία για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» θα δοθεί παράταση πέντε μηνών, από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 31 Μαΐου 2026.

Ακόμη η προθεσμία για την τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

«Κλειδώνει» η νέα επιδότηση για ανακαινίσεις

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ακόμη πως κλειδώνει η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ το οποίο θα επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών και ένα κομμάτι ενεργειακής αναβάθμισης.

Μέχρι τώρα τα κονδύλια για το ΕΣΠΑ μπορούσαν να κατευθυνθούν μόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Όμως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ θα τρέξει στη χώρα μας ένα πρόγραμμα που θα αφήνει επιδοτήσεις και για γενικές εργασίες ανακαίνισης με στόχο να αξιοποιηθούν παλαιά διαμερίσματα και να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά κατοικίας.

«Προχωράμε σε ένα σπουδαίο πρόγραμμα. Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους… Ο πρωθυπουργός διαπραγματεύτηκε και είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης», είπε ο κ. Παπαθανάσης σημειώνοντας πως το πρόγραμμα θα τρέξει προς τον Απρίλιο με Μάιο.

Νέα μέτρα για το στεγαστικό

Οι αλλαγές στο «Σπίτι μου ΙΙ» και το νέο πρόγραμμα επιδότησης έρχονται στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ετοιμάζεται να λάβει η κυβέρνηση για το στεγαστικό. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα ανακοινωθούν νέα μέτρα από τον πρωθυπουργό πριν κλείσει το έτος.