Σε Διαιτησία θα λύσουν τις νέες διαφορές τους ΟΣΕ και κοινοπραξία της AKTOR για το έργο που «σέρνεται» επί χρόνια. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις που εκτίναξαν το κόστος στα 100 εκατ., η δεκαετής περιπέτεια, τα προβλήματα, το χρονοδιάγραμμα και οι κίνδυνοι για τους πολίτες.

Σε Διαιτησία φαίνεται να προσφεύγουν από κοινού ο φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας» και η ανάδοχος κοινοπραξία «AKTOR (τότε ως ΙΝΤΡΑΚΑΤ) – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ» ώστε να «λύσουν» τις διαφορές τους, οικονομικές ή όποιας άλλης φύσης.

Η διαδικασία σχετίζεται με την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Σ.Α.) – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ» και των συμπληρωματικών συμβάσεως αυτής. Έργο σημαντικό, που αφήνει την πόλη «κομμένη στα δύο» με κίνδυνο για τους διερχόμενους πολίτες, που «μετράει» ήδη 7-8 χρόνια προβλημάτων (η σύμβαση έρχεται από το 2018 με ορίζοντα, βάσει των τότε εκτιμήσεων, ολοκλήρωσης τα 4-5 έτη), με χαμηλό ποσοστό προόδου, με εκτίναξη του κόστους σε 100 εκατ. ευρώ και άνω (από αρχικό κόστος 66-67 εκατ.), με το νέο χρονοδιάγραμμα να έχει μπει για το 2028, εφόσον όλα πάνε καλά.

Το έργο αφορά στην υπογειοποίηση 1,91 χιλιομέτρων γραμμής από τον Σταθμό Λαρίσης μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, μέσω δίδυμης σήραγγας, δημιουργώντας τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο συνολικού μήκους 2,36 χλμ.. Ο ανατολικός διάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση των προαστιακών συρμών, ενώ ο δυτικός των υπεραστικών.

Ωστόσο, εξαρχής υπήρχαν ζητήματα με τον σχεδιασμό, τις μελέτες κ.α., με ευθύνη του Δημοσίου, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να βρίσκει προβλήματα που ακόμη υφίστανται. Με τις δύο πλευρές να οδεύουν προς διαιτησία και εξωδικαστική λύση, αναγνωρίζοντας προφανώς αμφότερες την ύπαρξη «ανοιχτών θεμάτων». Κατά κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς, ενδέχεται να υπάρχουν απαιτήσεις κάμποσων εκατ. ευρώ, ίσως και άνω των 40 εκατ., με την εν λόγω διαιτησία να αφορά σε μικρότερο ποσό, κάπου στα 8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μένει να φανεί αν το ποσό «κλειδώσει» σε μονοψήφιο ή διψήφιο νούμερο.

Η λύση της διαιτησίας

Προ ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.» αποφάσισε, ως Κύριος του Έργου, να εισηγηθεί «προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, την αποδοχή της από 29-09-2025 Δήλωσης-Πρότασης της αναδόχου κοινοπραξίας, υπό την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ”, για την προσφυγή στην διαδικασία διαιτησίας και την επίλυση μέσω αυτής της διαφοράς, που έχει ανακύψει μεταξύ αυτής (αναδόχου κοινοπραξίας) και της “ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε” από την εκτέλεση της κυρίας συμβάσεως 2507/2018 και των συμπληρωματικών συμβάσεως αυτής 2507_1/2021 και 2507_2/2023 του έργου, υπό τον τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Σ.Α.) – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ”, δεδομένου ότι πληρούνται οι προβλέψεις». Προφανώς, θα πρέπει να δοθεί το «πράσινο φως» του υπουργείου ενώ και η ίδια η κοινοπραξία «θα πρέπει να παραιτηθεί από την ασκηθείσα προσφυγή, πριν από την πρώτη συζήτηση ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου», όπως επίσης σημειώνεται.

Έχουν προηγηθεί χρόνια προβλημάτων, όπως αναφέραμε και στην αρχή, που προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις, έφεραν αύξηση του κόστους και λόγω τεχνικών ζητημάτων που ανακαλύφθηκαν στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση, εάν τελικά πάει σε διαιτησία η σύμβαση, «στο τραπέζι θα πέσουν» τα τελικά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης, τα τεχνικά ζητήματα και προφανώς το «κλείδωμα» των όποιων αποζημιώσεων – πρόσθετων απαιτήσεων έχει ο ανάδοχος, με τις δύο πλευρές (ΟΣΕ και κοινοπραξία) να έχουν, ως συνήθως, τις διαφορές τους σε οικονομικά ζητήματα.

Το story του «πολύπαθου» έργου

Η υπογειοποίηση των Σεπολίων θεωρείται μεγάλης σημασίας, δεδομένου πως με την ολοκλήρωσή της θα γίνει εφικτή η αύξηση των δρομολογίων που διέρχονται από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας, θα μειωθούν οι καθυστερήσεις αλλά και οι κίνδυνοι ατυχημάτων και δυστυχημάτων με οχήματα και πεζούς από τις ισόπεδες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, μέσα σε πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό.

Το έργο, που σχεδιάστηκε το 2018 και ξεκίνησε μετ’ εμποδίων το 2019, επρόκειτο να ολοκληρωθεί σε 52 μήνες, δηλαδή έως τον Μάρτιο του 2023. Ωστόσο, μέχρι και το 2022 είχε υλοποιηθεί μόλις το 14% του έργου, ο ρυθμός προόδου παραμένει χαμηλός, ενώ θεωρητικά η νέα επίσημη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι ο Φεβρουάριος του 2028. Με αποτέλεσμα, μια ολόκληρη περιοχή, στα Σεπόλια, τον Κολωνό και στα πέριξ, να περιμένει την πρόοδο στο μέτωπο των εργοταξίων που πάει με αργούς ρυθμούς.

Ειδικότερα, η σύμβαση του έργου, ύψους 66,58 εκατ. ευρώ, υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2018 με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΚΑΤ - Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ, που προσέφερε έκπτωση 45,71%. Λίγους μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ η πρώτη παράταση, με ευθύνη του δημοσίου, για την ολοκλήρωση του έργου ως τις 14/11/2023. Να σημειωθεί ότι έχουν υπογραφεί δύο συμπληρωματικές συμβάσεις που αύξησαν το κόστος κατά 32,86 εκατ. ευρώ (ύψους 23,86 εκατ. στα τέλη 2021 και 9 εκατ. το 2023), και με την πρόοδο του έργου να είναι μικρή, αφού δεν έχει παραδοθεί καν ο πρώτος κλάδος της σήραγγας. Η 2η συμπληρωματική σύμβαση, χρειάστηκε για την κάλυψη του επιπλέον κόστους αποκατάστασης του αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Η διάνοιξη της σήραγγας γίνεται πάνω από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, δεδομένο που προέκυψε στην πορεία και έφερε νέες τεχνικές προκλήσεις, σε συνδυασμό με τις συνήθεις παθογένειες του δημοσίου, την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, τα αρχαιολογικά ζητήματα, τις ελλείψεις σε μελέτες και σχεδιασμό κ.α.., ενώ πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει και με το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη υπογειοποίηση θα γίνει σε κοντινή απόσταση με σήραγγα του Μετρό.