Ρούμπιο: «Αισιοδοξία» για το σχέδιο απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Τετάρτη αισιόδοξος όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχεδίου απόφασης σχετικά με τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε αισιόδοξοι (...) Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες πως καμιά από τις χώρες μέλη της G7 δεν έθιξε το ζήτημα της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της συνόδου της στον Καναδά.

«Κανένας δεν μίλησε γι’ αυτό», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες στο Οντάριο· διέψευσε εξάλλου, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», δημοσίευμα του CNN κατά το οποίο η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ακόμα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος των τελευταίων δυο και πλέον χρόνων επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες.

«Κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων και η υποστήριξη στις ΔΤΥ, καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους έπειτα από τις διήμερες συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

Αφού οι παραστρατιωτικοί έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την αχανή δυτική περιοχή Νταρφούρ, εν μέσω καταγγελιών για σφαγές αμάχων ιδίως σε νοσοκομείο στην Ελ Φάσερ, οι μάχες πλέον επικεντρώνονται στη γειτονική περιοχή Κορντοφάν.

