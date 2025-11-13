Γερουλάνος: Το Υπερταμείο πρέπει να κλείσει - Νέα στρατηγική για τη δημόσια περιουσία

Την κατάργηση του Υπερταμείου ζητά ο Παύλος Γερουλάνος χαρακτηρίζοντας το σύμβολο ντροπής για το πολιτικό σύστημα αλλά και αναποτελεσματικό να υπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε «όπως φάνηκε και από την περίπτωση των ΕΛΤΑ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ μιλώντας σε δημοσιογράφους του οικονομικού ρεπορτάζ έκανε λόγο για μνημείο κακοδιαχείρισης αλλά και για ένα όργανο το οποίο εκτός του ότι λειτουργεί ως «κέντρο διευθέτησης» και φυτώριο γαλάζιων golden boys, δρα και ανεξέλεγκτο.

Όπως είπε τα ΕΛΤΑ έχουν κάψει 280 εκατ. ευρώ που έλαβαν από τον κρατικό προϋπολογισμό από το 2019 ενώ έχουν πληρώσει 8 εκατ. ευρώ φέτος και 5 εκατ. ευρώ το 2022 σε συμβουλευτικές εταιρείες για αναδιοργάνωση και την ίδια στιγμή τα στελέχη του Υπερταμείου δεν λογοδοτούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο ίδιος μίλησε για αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας με μεταφορά της μεσαίας και μικρής ακίνητης περιουσίας στις περιφέρειες και τους δήμους για να αξιοποιηθούν αναπτυξιακά σε τοπικό επίπεδο. «Δεν μπορεί να θεωρείται σήμερα εγγυητής του δημοσίου χρέους ένα διώροφο ακίνητο στη Σπάρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στην Ελλάδα το Υπερταμείο ιδρύθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη μετατροπή του σε sovereign wealth fund, υπό καθεστώς επιτροπείας και λειτουργεί με πρωτεύοντα στόχο τη δημοσιονομική εξυπηρέτηση, ενώ σε άλλες χώρες τέτοιοι φορείς είναι εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής με εθνική κυριότητα, διαφάνεια και λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γερουλάνος.

Αναγνωρίζοντας ότι το Υπερταμείο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των Μνημονίων και αποτελεί υποχρέωση έναντι των ευρωπαίων εταίρων ο κ. Γερουλάνος είπε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση, καθώς όλοι αναγνωρίζουν την οικονομική θυσία των Ελλήνων και το κλίμα στην Ευρώπη είναι θετικό.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη δημιουργία μιας διαφορετικής κρατικής εταιρείας συμμετοχών όπως η πορτογαλική Parpública, κρατική εταιρεία συμμετοχών που δημιουργήθηκε μετά το πορτογαλικό Μνημόνιο (2011), αν και έκανε ιδιωτικοποιήσεις, διατήρησε θεσμικό πλαίσιο λογοδοσίας στο κοινοβούλιο και εθνικής εποπτείας, σε αντίθεση με την Ελλάδα.