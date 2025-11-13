Helleniq Energy: Υπό εξέταση η νέα μονάδα αέριου & το FSRU στη Θεσσαλονίκη - Aναβάθμιση της μονάδας στη Θίσβη

Η εξέταση των δύο επενδυτικών σχεδίων αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης της «νέας Elpedison», με την εταιρική ταυτότητα της Enerwave.

Στο τραπέζι παραμένει η προοπτική κατασκευής της νέας μονάδας αερίου και της «πύλης» αερίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η εξέταση των δύο αυτών επενδυτικών σχεδίων αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης της «νέας Elpedison», η οποία πλέον μετά την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της από τη Helleniq Energy, αποκτά το όνομα Enerwave.

Αυτό επισήμανε ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τα χθεσινά αποκαλυπτήρια της νέας εταιρικής ταυτότητας του «βραχίονα» του ενεργειακού Ομίλου στην παραγωγή ηλεκτρισμού και τις λιανικές αγορές ρεύματος και αερίου. Ωστόσο, προς ώρας δεν είναι σαφές σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τη μονάδα, ο κ. Σιάμισης σημείωσε πως παρά την προέλαση των ΑΠΕ, οι σταθμοί αερίου θα παραμείνουν απαραίτητοι για λόγους επάρκειας τροφοδοσίας, ώστε να καλύπτουν τη ζήτηση όταν δεν παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές.

Σχετικά με το FSRU, υπογράμμισε πως οι γεωπολιτικές αλλαγές δημιουργούν νέα δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, χάρις στον Κάθετο Διάδρομο αερίου, δημιουργούνται καινούριες προοπτικές για το έργο.

Σχετικά με το έργο, ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy και επικεφαλής του κλάδου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων, τόνισε ότι ο χάρτης του αερίου αλλάζει, καθώς η Ευρώπη έχει πάρει την απόφαση να απεξαρτηθεί από το ρωσικό καύσιμο. Ως συνέπεια, θα υπάρξουν ευκαιρίες για εμπορία αερίου – είτε μέσω LNG, είτε μέσω αερίου αγωγού.

Παράλληλα ο Γιώργος Μίχος, νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave, αποκάλυψε πως σχεδιάζεται πλήρης αναβάθμιση της μονάδας της Enerwave στη Θίσβη. «Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, το 2027, θα είναι ένα νέο εργοστάσιο», πρόσθεσε.

Το προφίλ των έργων

Πρόκειται για δύο επενδύσεις που είχαν ξεκινήσει να ωριμάζουν εδώ και περίπου μία 4ετία από την Elpedison, υπό την προηγούμενη μετοχική της σύνθεση όπου το 50% κατείχε η Edison. Το ρευστό ωστόσο τοπίο όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας, όσο και η αναδιαμόρφωση του σκηνικού στις εγχώριες αγορές ρεύματος και αερίου, είχαν έως αποτέλεσμα να μετατίθενται οι αποφάσεις.

Με βάση την έως τώρα ωρίμανση του έργου, η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο θα έχει μεγίστη δυναμικότητα 826 MW. Θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στην υφιστάμενη μονάδα της εταιρείας. Για την επένδυση, έχει ληφθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Με όνομα «Thessaloniki FSRU», η «πύλη» για την είσοδο υγροποιημένου αερίου θα περιλαμβάνει έναν υπεράκτιο τερματικό σταθμό LNG αποτελούμενο από δύο πλοία, ένα FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) και ένα FSU (Floating Storage Unit), που θα βρίσκονται στον Θερμαϊκό Κόλπο, σε απόσταση 4,4 χλμ. από το σημείο προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου.

Τα δύο πλοία, θα έχουν συνδυασμένη αποθηκευτική ικανότητα μεταξύ 250.000 m3 και 280.000 m3, ενώ η ονομαστική ικανότητα αεριοποίησης θα είναι περίπου 150 GWh/ημέρα. Για το «Thessaloniki FSRU», η Elpedison είχε διενεργήσει την πρώτη φάση market test, με την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών.

Επέκταση εκτός συνόρων της Enerwave

Υπενθυμίζεται ότι η Helleniq Energy έγινε κάτοχος του 100% της εταιρείας, μετά την απόκτηση του 50% της Edison. Η απόκτηση του 100% αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου «Vision 2025» της Helleniq Energy, με στόχο την προσαρμογή του Ομίλου στις ραγδαίες μεταβολές στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται, ώστε να παραμείνει στους εθνικούς πρωταθλητές και τις επόμενες δεκαετίες.

Βασικός πυλώνας της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου, στο πλαίσιο του «Vision 2025», ήταν και η δρομολόγηση των απαραίτητων επιχειρηματικών κινήσεων, για δραστηριοποίηση στις εγχώριες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσω μίας 100% θυγατρικής. Όσον αφορά τους στόχους για την Enerwave, ο κ. Σιάμισιης μίλησε για τον διπλασιασμό τα επόμενα χρόνια του μεριδίου αγοράς της εταιρείας, καθώς και της εγκατεστημένης της ισχύος σε παραγωγικό όλων των κατηγοριών (μονάδες αερίου, ΑΠΕ και μπαταρίες).

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο του ενεργειακού Ομίλου είναι η Enerwave να αποκτήσει παρουσία και εκτός συνόρων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η επέκταση σε ξένες αγορές θα γίνει μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες.

Οι στρατηγικοί άξονες

Οι αποφάσεις για τη νέα μονάδα αερίου και το FSRU αποτελούν έναν από τέσσερις στρατηγικούς άξονες για την «επόμενη ημέρα» της Enerwave. Πρώτο πυλώνα αποτελεί η ανάπτυξη νέας εμπορικής στρατηγικής, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος διπλασιασμού των μεριδίων. Ο κ. Μίχος αναφέρθηκε στην προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ των πελατών.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, ώστε να καταλάβουν τι πληρώνουν και γιατί. Σημείωσε πως η εταιρεία διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο από μεγάλους πελάτες, στην περίπτωση των οποίων η Enerwave θα επικεντρωθεί σε λύσεις εξοικονόμησης σε ηλεκτρική ενέργεια και αέριο.

Παράλληλα, θα ενισχύσει τη θέση θέση στην αγορά, με νέα αναβαθμισμένα και περισσότερα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης (όπως στα πρατήρια του Ομίλου). Επίσης, σχεδιάζεται βελτίωση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο κλάδος των πετρελαιοειδών δίνει επίσης δυνατότητα για συνέργειες της Enerwave με το πελατολόγιο στα καύσιμα. Επίσης, η μεγάλη κατανάλωση των διυλιστηρίων σε ηλεκτρική ενέργεια και αέριο παρέχει διευρυμένα περιθώρια για trading στα δύο ενεργειακά προϊόντα.