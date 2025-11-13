Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 70.000 ευρώ από τους ελέγχους στην αγορά τον Οκτώβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 70.000 ευρώ από τους ελέγχους στην αγορά τον Οκτώβριο
Στις 70.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν από τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο.

Στις 70.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν από τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 38 περιπτώσεις από 500 ευρώ έως και 3.000 ευρώ για την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι δύσκολες στιγμές του Κυριάκου στην Κομοτηνή - Βενιζέλος σε γραμμή Σαμαρά για πρώτο μνημόνιο και Κυριάκου για ελληνοτουρκικά

Black Friday: Η μεγάλη «μάχη» άρχισε

Τι θέλουν επιτέλους οι αγρότες και είναι συνέχεια στους δρόμους, αφού η κυβέρνηση λέει ότι ικανοποιεί τα αιτήματά τους;

tags:
ΔΙΜΕΑ
Επιχειρήσεις
Πρόστιμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider