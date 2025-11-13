Στα Μέγαρα ο Κυρ. Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στην παραλαβή πυροσβεστικών αεροσκαφών

Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Ελευσίνα, ενώ στις 17:00 θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassah, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 11:00 στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Ελευσίνα, ενώ στις 17:00 θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassah, στο Μέγαρο Μαξίμου.