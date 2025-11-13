ΕΦΚΑ: Ολοταχώς για νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων - Πάνω από 190.000 αιτήσεις έως τις 31/10

Οι λόγοι της εξόδου έχουν να κάνουν αφενός με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας από πολλούς παλαιούς (πριν το 1993) ασφαλισμένους, αλλά και με τις επιλογές των ίδιων των baby boomers που συμπληρώνοντας τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης φαίνεται να επιλέγουν την «έξοδο».

Ενώπιον ενός μεγάλου κύματος συνταξιοδοτήσεων που άρχισε να εκδηλώνεται τα 7 τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται να υποχωρεί, βρίσκεται ο ΕΦΚΑ.

Οι λόγοι της εξόδου έχουν να κάνουν αφενός με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας από πολλούς παλαιούς (πριν το 1993) ασφαλισμένους, αλλά και με τις επιλογές των ίδιων των baby boomers που συμπληρώνοντας τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης φαίνεται να επιλέγουν την «έξοδο» αντί της παράτασης του εργασιακού τους βίου, καθώς οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για απασχόληση συνταξιούχων που θεσπίστηκαν την τελευταία διετία επιτρέπουν την εργασία χωρίς περικοπή της σύνταξης.

Άλλωστε με τη συνταξιοδότηση οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν σύνταξη και εφάπαξ (ιδίως από το Δημόσιο) κι έτσι αποφεύγουν τυχόν δυσμενείς αλλαγές στο μέλλον.

Η ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων στο 10μηνο του 2025 δείχνει πως οδεύουμε σε νέο ρεκόρ, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν τις 190.000 στις 31 Οκτωβρίου, πολύ κοντά στα επίπεδα του 2024 που έκλεισε με 197.228 αιτήσεις.

Εφόσον κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για επιπλέον 30.000 αιτήσεις, τότε οι φετινές αιτήσεις θα σπάσουν όχι μόνο το περσινό ρεκόρ, αλλά και εκείνο του 2021 κατά το οποίο 212.151 ασφαλισμένοι άνοιξαν την πόρτα της «εξόδου» από την εργασία.

Ειδικότερα τον περασμένο Ιούνιο υποβλήθηκαν 17.075 αιτήσεις, όταν τον Ιούνιο του 2024 είχαν υποβληθεί μόλις 15.215 αιτήσεις. Είχε προηγηθεί ο Ιανουάριος, με τις νέες αιτήσεις να ανέρχονται σε 15.896, ο Φεβρουάριος με 16.336, ο Μάρτιος με 15.809, ο Απρίλιος με 16.568 και ο Μάιος με 16.195 νέες αιτήσεις.

Για ολόκληρο το 2024, τη συνταξιοδότηση επέλεξαν 197.228 εργαζόμενοι, δηλαδή 6.860 περισσότεροι από το προηγούμενο έτος (2023). Από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ το 2017 έως και σήμερα, τα έτη της μαζικής «φυγής» στη σύνταξη ήταν τα έτη 2021, 2022 και 2024.

Οι μισές τουλάχιστον από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το δεκάμηνο του 2025 αφορούν συντάξεις γήρατος, ενώ ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου, για συντάξεις αναπηρίας και τέλος για τα παραπληγικά επιδόματα.

Πάντως παρά τον αυξημένο αιτήσεων συνταξιοδότησης, ο ΕΦΚΑ φαίνεται να διατηρεί την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων σε σταθερό ρυθμό. Οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις ανέρχονται σε περίπου 15.000, ενώ για τις επικουρικές φτάνουν τις 31.000. Συνολικά, οι εκκρεμείς αιτήσεις (ληξιπρόθεσμες και μη) υπολογίζονται σε 36.236, ελαφρώς λιγότερες από πέρυσι (36.515).

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ θεωρεί πως το σύστημα δεν κινδυνεύει από υπερφόρτωση, καθώς η χρηματοδοτική κατάσταση του Ταμείου παραμένει πλεονασματική κατά 470 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η οποία εμφάνιζε πλεόνασμα 230 εκατ. ευρώ.