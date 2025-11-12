Wall Street: Ο Dow Jones έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 48.000 μονάδες

Η αισιοδοξία για τον τερματισμό του ιστορικά μακροβιότερου shutdown στις ΗΠΑ ώθησε τον Dow Jones για πρώτη φορά πάνω από τις 48.000 μονάδες, την ίδια ώρα που παρέμειναν οι πιέσεις στην τεχνολογία.

Με μεικτά πρόσημα και... μπερδεμένη εικόνα ολοκλήρωσε την συνεδρίαση της Τετάρτης η Wall Street, καθώς από τη μία η αισιοδοξία για τον τερματισμό του ιστορικά μακροβιότερου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ώθησε τον Dow Jones να κλείσει για πρώτη φορά πάνω από τις 48.000 μονάδες, από την άλλη ωστόσο παρέμειναν οι πιέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας με τον Nasdaq να διαπραγματεύεται σταθερά σε κόκκινο έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ολοκλήρωσε με άνοδο 327 μονάδων, ή 0,68% κλείνοντας στις 48.255,07 μονάδες και σε νέο ιστορικό υψηλό, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,08% στις 6.852 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,26% στις 23.406,46.

Η υπεραπόδοση του Dow Jones υποστηρίχθηκε από εταιρείες όπως Goldman Sachs, JPMorgan και American Express, οι μετοχές των οποίων σημείωσαν νέα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Advanced Micro Devices σημείωσε άνοδο 9% αμέσως μετά τη δήλωση της CEO Λίζα Σου την Τρίτη ότι η εταιρεία αναμένει ότι η συνολική αγορά για εξαρτήματα και συστήματα κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2030. Συγκεκριμένα, η CEO χαρακτήρισε «σωστό ρίσκο» την αύξηση των επενδύσεων από μέρους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, υπογραμμίζοντας πως «η επένδυση σε περισσότερους υπολογιστές θα επιταχύνει τον ρυθμό της καινοτομίας». Οι αναλυτές της Wall Street, επικροτούν τους νέους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που παρουσίασε η AMD, από την άλλη παραμένουν διχασμένοι ως προς το πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις η Nvidia, με τη μετοχή της να καταφέρνει τελικά να κλείσει στο πράσινο και στο +0,33%, μετά την ανακοίνωση αύξησης κερδών κατά 17% από την Foxconn, ενός από τους προμηθευτές της, σε ετήσια βάση.

Τα μάτια όλων των επενδυτών είναι στραμμένα στην Ουάσινγκτον, καθώς η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown), δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι το lockdown θα μπορούσε να μειώσει την οικονομική ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου έως και 2 ποσοστιαίες μονάδες. Νωρίτερα το απόγευμα, ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι το αδιέξοδο θα μπορούσε να μειώσει έως και 1,5 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ του τρέχοντος τριμήνου.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κλεισίματος στην ιστορία», δήλωσε ο Τζος Τσάσταντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου δημόσιων επενδύσεων στην GuideStone Funds, προσθέτοντας ότι «σίγουρα θα ήταν ευπρόσδεκτο να αρχίσουμε να βλέπουμε» περισσότερες δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων για τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας. «Αυτή τη στιγμή, η προσοχή μας επικεντρώνεται στο να ξεπεράσουμε το πρόβλημα τώρα, και μόλις τελικά αποφασιστούν οι όροι για την επανέναρξη, τότε ίσως υπάρχει κάτι για το οποίο θα ανησυχήσουμε καθώς σκεφτόμαστε την παράταση έως τον Ιανουάριο» τόνισε.

Νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση της FOMC στις 9-10/12 Δεκεμβρίου προβλέπει το 80% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, προκειμένου να δοθεί στήριγμα στην αποδυναμωμένη αμερικανική εργασίας. Το ποσοστό της έρευνας είναι ελαφρώς υψηλότερο από την μέτρηση του Οκτωβρίου και αποτυπώνει την επενδυτική πεποίθηση πως η οικονομία των ΗΠΑ χρειάζεται μία πρόσθετη «ανάσα» με νέα περικοπή στο κόστος δανεισμού ειδικά ελλείψει βασικών επίσημων στοιχείων ελέω του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown.