Τέλος το shutdown στις ΗΠΑ, ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) νόμο με τον οποίο παίρνει τέλος η πιο μακρά δημοσιονομική παράλυση που έζησαν ποτέ οι ΗΠΑ, διάρκειας 43 ημερών, δραττόμενος της ευκαιρίας για να βάλλει μύδρους εναντίον της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και να διαλαλήσει για ακόμη μια φορά τα καλά της οικονομικής πολιτικής του.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», πέταξε δηκτικά ο μεγιστάνας απευθυνόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, προτού υπογράψει το κείμενο, επευφημούμενος από ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς που τον πλαισίωναν στο Οβάλ Γραφείο.

«Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτός δεν είναι τρόπος να διοικείς μια χώρα» τόνισε.

Τονίζοντας τη θριαμβευτική έξοδο από το ατελείωτο μπραντεφέρ, καταφέρθηκε εναντίον των «εξτρεμιστών του άλλου κόμματος», που κατ’ αυτόν παρέλυσαν τον κρατικό μηχανισμό για «λόγους καθαρά πολιτικάντικους».

«Η χώρα ποτέ δεν τα πήγαινε καλύτερα», διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας, παρότι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πορεία της οικονομίας.

Οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο είχαν αναγγείλει ήδη πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπέγραφε το κείμενο αμέσως μετά την έγκρισή του, για να τερματιστεί το «καταστροφικό» shutdown 43 ημερών, που προκάλεσε σωρεία προβλημάτων σε τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Νωρίτερα χθες, μετά την υιοθέτησή του από τη Γερουσία τη Δευτέρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το σχέδιο νόμου με 222 ψήφους υπέρ έναντι 209 κατά. Μόλις έξι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών συντάχθηκαν με την πλειοψηφία της προεδρικής παράταξης, ενώ από την άλλη δυο ρεπουμπλικάνοι καταψήφισαν το κείμενο.

Ο ρεπουμπλικάνος «speaker» - πρόεδρος της κάτω Βουλής - Μάικ Τζόνσον εξέφρασε ικανοποίηση για το τέλος του «μακρού εθνικού εφιάλτη». Κατόπιν σφυροκόπησε τη στάση των δημοκρατικών που κατ’ αυτόν προκάλεσαν το αδιέξοδο επί έξι εβδομάδες. «Ήξεραν πως αυτό θα προκαλούσε δεινά και το έκαναν παρ’ όλα αυτά. Ο ελιγμός στο σύνολό του ήταν ανώφελος, ήταν άδικος, ήταν απάνθρωπος», είπε στο ημικύκλιο.

«Obamacare»

Έπειτα από 40 και πλέον δημοσιονομικής παράλυσης, ολιγάριθμοι δημοκρατικοί γερουσιαστές εντέλει παρέδωσαν τα όπλα τη Δευτέρα, εγκρίνοντας μαζί με ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους το νόμο που αίρει το αδιέξοδο, παρατείνοντας τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Το κείμενο ωστόσο είναι αόριστο ως προς την παράταση των επιδοτήσεων για το «Obamacare», πρόγραμμα ενισχύσεων της υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα έσοδα, προς αγανάκτηση πολλών δημοκρατικών αιρετών.

Μια από τις λιγοστές παραχωρήσεις στην αντιπολίτευση είναι πως το σχέδιο νόμου προβλέπει την επανένταξη στις υπηρεσίες τους των ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών που απολύθηκαν από την έναρξη του shutdown, την 1η Οκτωβρίου.

Προβλέπει επίσης κεφάλαια για το SNAP, πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, ως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο η αρωγή αυτή, από την οποία ωφελούνται πάνω από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί, να παγώσει σε περίπτωση που ενσκήψει νέα δημοσιονομική παράλυση στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη τις προηγούμενες 43 ημέρες.

Εξαιτίας των κανόνων της άνω Βουλής, απαιτούνταν οκτώ ψήφοι της αντιπολίτευσης για την υιοθέτηση του κειμένου. Τα οκτώ μέλη των δημοκρατικών αυτά έγιναν στόχος ρητορικών κεραυνών από την παράταξη, που κατήγγειλε τις γλίσχρες παραχωρήσεις και τις ψευδείς υποσχέσεις της άλλης πλευράς.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση μέσω X του Γκάβιν Νιούσομ, που επέκρινε την «συνθηκολόγηση» και την «προδοσία» των αμερικανών εργαζομένων.

Άλλοι δημοκρατικοί διερωτήθηκαν για ποιον λόγο οι οκτώ γερουσιαστές υποχώρησαν μόλις μερικές ημέρες μετά τις μεγάλες νίκες υποψηφίων του κόμματος σε σημαντικές τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, που δικαίωσαν κατ’ αυτούς τη στάση τους στο Κογκρέσο.

«Δεν είναι πολύ αργά»

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις παρότρυνε ξανά χθες βράδυ τους ρεπουμπλικάνους να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να οργανώσουν σύντομα ψηφοφορία για το «Obamacare».

«Εκτιμάμε ότι οι Αμερικανοί της εργατικής τάξης, οι Αμερικανοί της μεσαίας τάξης κι οι απλοί Αμερικανοί αξίζουν το ίδιο επίπεδο σιγουριάς που οι ρεπουμπλικάνοι προσφέρουν πάντα στους πλούσιους, στους πιο εύπορους, στους δωρητές τους με βαθιές τσέπες», σφυροκόπησε στην ομιλία του στο ημικύκλιο.

«Δεν είναι πολύ αργά» για την παράταση των χρηματοδοτήσεων, επέμεινε.

Το ζήτημα βρίσκεται στην καρδιά των διαφωνιών που προκάλεσαν το shutdown. Αν δεν παραταθούν οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις του προγράμματος, το κόστος της ασφάλισης υγείας θα υπερδιπλασιαστεί το 2026 για 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που βασίζονται στο «Obamacare», κατά υπολογισμούς του KFF, κέντρου μελετών ειδικευμένου σε ζητήματα ασφάλισης υγείας.

Από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιοι λειτουργοί έμειναν απλήρωτοι. Η καταβολή επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των ελλείψεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αφού αρκετοί προτίμησαν να απουσιάσουν αντί να εργαστούν αμισθί.

Νέα μάχη τον Ιανουάριο;

Το προσωρινό πακέτο δαπανών χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας ακόμη μάχης για ένα νέο shutdown εκείνη την εποχή, όπως τονίζει το Bloomberg.

Τα επιδόματα κουπονιών τροφίμων δεν θα διατρέχουν κίνδυνο την επόμενη φορά, επειδή τα προσωρινά κονδύλια χρηματοδοτούνται από αυτό το πρόγραμμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, τα στρατιωτικά κατασκευαστικά έργα και το ίδιο το Κογκρέσο χρηματοδοτούνται επίσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το νομοσχέδιο χρηματοδότησης απαγορεύει επίσης τις ομοσπονδιακές απολύσεις έως τις 30 Ιανουαρίου, ένα αίτημα του γερουσιαστή Τιμ Κέιν, ενός Δημοκρατικού από τη Βιρτζίνια που εκπροσωπεί πολλούς κυβερνητικούς υπαλλήλους στα προάστια της Ουάσινγκτον και ενώθηκε με άλλους κεντρώους για να υποστηρίξει το προσωρινό κονδύλι.

Οι προοδευτικές ομάδες έχουν εξοργιστεί από την εγκατάλειψη των απαιτήσεων του Δημοκρατικού κόμματος για την υγειονομική περίθαλψη. Ομάδες όπως το MoveOn ζητούν επίσης την παραίτηση του αρχηγού της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Σούμερ αντιτάχθηκε στη συμφωνία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Δεδομένα

Το τέλος του shutdown σημαίνει επίσης την αποκατάσταση τις επόμενες ημέρες της ροής δεδομένων για την οικονομία των ΗΠΑ από βασικές στατιστικές υπηρεσίες. Η απουσία δεδομένων είχε αφήσει τους επενδυτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα νοικοκυριά σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι σχετικά με την υγεία της αγοράς εργασίας, την πορεία του πληθωρισμού και τον ρυθμό των καταναλωτικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης συνολικά.

Ωστόσο, ορισμένα κενά στη δημοσίευση δεδομένων είναι πιθανό να είναι μόνιμα, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει ότι οι εκθέσεις για την απασχόληση και τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που καλύπτουν τον μήνα Οκτώβριο ενδέχεται να μην δημοσιευτούν ποτέ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών οικονομολόγων, το κλείσιμο της οικονομίας μείωνε περισσότερο από το ένα δέκατο της ποσοστιαίας μονάδας από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε καθεμία από τις περίπου έξι εβδομάδες της διακοπής, αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χαμένης παραγωγής αναμένεται να ανακτηθεί τους επόμενους μήνες.