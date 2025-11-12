Γερμανία: Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για τους Ουκρανούς, αποφάσισε η κυβέρνηση

Την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που απολάμβαναν οι Ουκρανοί στην Γερμανία, αποφάσισαν νωρίτερα απόψε οι κυβερνητικοί εταίροι (CDU/CSU, SPD), εφαρμόζοντας πρόνοια η οποία περιλαμβάνεται στην προγραμματική τους συμφωνία, μετέδωσε η εφημερίδα BILD.

Σύμφωνα με την απόφαση του κυβερνητικού συνασπισμού, οι Ουκρανοί που έφθασαν στην Γερμανία μετά την 1η Απριλίου 2025 αλλάζουν νομικό καθεστώς και θα αντιμετωπίζονται στο εξής ως αιτούντες άσυλο, θα λαμβάνουν κατά συνέπεια λιγότερα επιδόματα. Αυτήν τη στιγμή στη Γερμανία ζουν 1,1 εκατ. Ουκρανοί, οι οποίοι λαμβάνουν 563 ευρώ/μήνα εφόσον είναι άγαμοι, με το κράτος να καλύπτει τα έξοδα ενοικίου, θέρμανσης κλπ. Η νομοθεσία ωστόσο για τους αιτούντες άσυλο προβλέπει βοήθημα ύψους 196 ευρώ και επιπλέον στέγη κλπ. Απώτερος στόχος της αλλαγής αντιμετώπισης είναι να παρακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Ουκρανοί να εργαστούν, καθώς μέχρι σήμερα είναι συγκριτικά λίγοι εκείνοι που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Αρχικά, το σχέδιο προέβλεπε να αποκλειστούν όλοι οι Ουκρανοί αναδρομικά από το επίδομα του πολίτη, υπήρξε ωστόσο σθεναρή αντίσταση από τους δήμους και τα κρατίδια. «Η γραφειοκρατική προσπάθεια θα ήταν πολύ μεγάλη, δεν αξίζει τον κόπο. Το σημαντικό είναι ότι το λύσαμε», δήλωσε την BILD υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνητικού συνασπισμού, μετά την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και της υπουργού Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ