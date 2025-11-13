Ψηφιακό Τέλος: Πώς εφαρμόζεται σε μισθώσεις ακινήτων, δάνεια, επιταγές

Αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με τις πράξεις που επιβαρύνονται με το Τέλος και τις εξαιρέσεις.

Το τοπίο εφαρμογής του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής ξεκαθαρίζει πλήρως η ΑΑΔΕ, καθώς με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο καθορίζει τις πράξεις που υπόκεινται σε τέλος, τους συντελεστές που εφαρμόζονται και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται.

Το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής αντικατέστησε το χαρτόσημο και επιβάλλεται σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών, από μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων και εγγραφές στο Κτηματολόγιο, έως δάνεια και επιταγές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ:

1. Μισθώσεις ακινήτων

Τέλος 3,6% επιβάλλεται στις μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική δραστηριότητα, όταν η μίσθωση δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για αποθήκες ή θέσεις στάθμευσης που εκμισθώνονται αυτοτελώς για επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και για μισθώσεις προς το Δημόσιο ή φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Σε περιπτώσεις που ένα μέρος της κατοικίας εξυπηρετεί επαγγελματικές ανάγκες, το τέλος επιβάλλεται αναλογικά.

Εξαιρέσεις

Δεν επιβάλλεται τέλος στις μισθώσεις κατοικιών, στις αποθήκες ή θέσεις στάθμευσης που αποτελούν ενιαίο μέρος της κατοικίας, ούτε στις περιπτώσεις που η επιχείρηση μισθώνει κατοικία για υπαλλήλους της. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων εξαιρούνται επίσης, καθώς υπόκεινται ήδη σε φόρο μεταβίβασης.

2. Κτηματολόγιο

Για πράξεις που διενεργούνται στα κτηματολογικά γραφεία επιβάλλεται τέλος με συντελεστή:

1,2% στη μεταγραφή συμβάσεων μίσθωσης διάρκειας άνω των 9 ετών, υπολογιζόμενο επί του συνόλου των μισθωμάτων.

3,6% τέλος επιβάλλεται στην εγγραφή υποθήκης ή στην τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, ανεξαρτήτως της προέλευσης της οφειλής.

Δεν επιβάλλεται Τέλος:

α) στην πράξη εγγραφής υποθήκης ή τροπής προσημείωσης σε υποθήκη ακινήτου για εξασφάλιση οφειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση ή οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

β) στην εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων των πρακτόρων του Εθνικού Λαχείου ή τρίτων προς εξασφάλιση πληρωμής αντιτίμου των γραμματίων κρατικών λαχείων που τους παραδίδονται από το Δημόσιο,

γ) στην εγγραφή υποθήκης ή τροπή προσημείωσης σε υποθήκη που γίνεται σε εξασφάλιση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ομολογιακού δανείου του ν. 4548/2018 (Α'104).

3. Δάνεια

Το ψηφιακό τέλος εφαρμόζεται με διαφορετικούς συντελεστές, ανάλογα με τα συμβαλλόμενα μέρη:

2,4% για δάνεια μεταξύ επιχειρηματιών όταν η χορήγηση σχετίζεται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και για δάνεια στα οποία μετέχει εταιρεία ή φορέας του Δημοσίου.

3,6% για δάνεια μεταξύ ιδιωτών, μεταξύ ΝΠΔΔ, ή μεταξύ αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν η χορήγηση μεταξύ επιχειρηματιών δεν αφορά επαγγελματικούς σκοπούς.

4. Επιταγές

Επιβάλλεται τέλος στα πινάκια στα οποία υποχρεωτικά καταγράφονται οι επιταγές, που προσκομίζονται σε εγκατεστημένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη, με συντελεστή 3‰ και υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των καταρτιζόμενων στο οικείο πινάκιο επιταγών. Υποκείμενος στο Τέλος είναι ο κομιστής της επιταγής, ενώ υπόχρεος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του τέλους είναι το πιστωτικό ίδρυμα.