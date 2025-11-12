Δημοσκόπηση Reuters: Νέα μείωση επιτοκίων 0,25% από Fed τον Δεκέμβριο

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ προειδοποίησε ότι ένα «ψαλίδισμα» τον Δεκέμβριο δεν είναι δεδομένο.

Νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση της FOMC στις 9-10/12 Δεκεμβρίου προβλέπει το 80% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, προκειμένου να δοθεί στήριγμα στην αποδυναμωμένη αμερικανική εργασίας.

Το ποσοστό της έρευνας είναι ελαφρώς υψηλότερο από την μέτρηση του Οκτωβρίου και αποτυπώνει την επενδυτική πεποίθηση πως η οικονομία των ΗΠΑ χρειάζεται μία πρόσθετη «ανάσα» με νέα περικοπή στο κόστος δανεισμού ειδικά ελλείψει βασικών επίσημων στοιχείων ελέω του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ προειδοποίησε ότι ένα «ψαλίδισμα» τον Δεκέμβριο δεν είναι δεδομένο.

Από την πλευρά τους, 84 από τους 105 οικονομολόγους της έρευνας προέβλεψαν ότι η FOMC θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μβ για τρίτη συνεχόμενη φορά στις 10 Δεκεμβρίου, με το εύρος να κυμαίνεται στο 3,50%-3,75%.

«Η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να φαίνεται σχετικά αδύναμη και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι η FOMC θα συνεχίσει με την κίνηση του Δεκεμβρίου, εκτός εάν τα στοιχεία διαλύσουν αυτή την αίσθηση εξουθένωσης», εκτίμησε η Αμπιγκέιλ Γουάτ, οικονομολόγος των ΗΠΑ στην UBS.

Ο PCE, δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο αγαπημένος δείκτης της Fed για την καταμέτρηση των πιέσεων στις τιμές παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, το μεγαλύτερο σερί από το 1995.

«Θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιοπιστία της Fed το γεγονός ότι έχουμε πληθωρισμό πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό θεωρείται αποτυχία. Στην εξίσωση μπαίνουν τόσο οι δασμοί Τραμπ όσο και τα επίμονα καλέσματα για μειώσεις επιτοκίων από Λευκό Οίκο», εξήγησε ο Τζος Χερτ, ανώτερος οικονομολόγος στην Vanguard.

«Η αγορά εργασίας ψύχεται, ναι, αλλά δεν καταρρέει με κανέναν τρόπο», επεσήμανε ο Στέφεν Ζυνό, οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Bank of America Securities. «Εξακολουθούμε να βλέπουμε χαμηλές προσλήψεις, αλλά δεν βλέπουμε ούτε πολλές απολύσεις» κατέληξε.