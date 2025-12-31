Συνολικά 167 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Ιανουάριο σε όλη τη χώρα

Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 167 εργαστήρια, εκ των οποίων 145 διά ζώσης σε 85 ΚΠΑ2 και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και το 2026 την υλοποίηση των εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ουσιαστική και πρακτική υποστήριξη σε πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική πορεία τους, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 167 εργαστήρια, εκ των οποίων 145 διά ζώσης σε 85 ΚΠΑ2 και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με θεματικές όπως:

- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο.

- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες-γνωριμία με το ESCO.

- Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

- Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή-αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

- Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Διά ζώσης εργαστήρια

Διάρκεια: 3 ώρες.

Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00, (ανάλογα με το ΚΠΑ2).

Υλοποίηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ανά εργαστήριο, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που υλοποιεί το αντίστοιχο εργαστήριο.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.

Tο πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/pylonas-dia-zoshs…

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας: https://www.dypa.gov.gr/workshops.

Ο αριθμός θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος (έως 50 άτομα ανά εργαστήριο) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr.