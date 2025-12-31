Fast Finance: Το επενδυτικό αφήγημα παραμένει θετικό – Οι προοπτικές σε ΧΑ και διεθνείς αγορές

Η ανοδική τάση στις μετοχές θα συνεχιστεί και το νέο έτος, με απαρχή τη Wall Street και κύριους μοχλούς την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια. Στις 2.700 μονάδες το βασικό σενάριο για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ.

Η ανοδική τάση στις μετοχές θα συνεχιστεί και το νέο έτος, με απαρχή τη Wall Street και κύριους μοχλούς πρωτίστως την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια και, δευτερευόντως, τις υποδομές data centers και τον χρηματοοικονομικό τομέα, σχολιάζει σε ανάλυσή της για τις προοπτικές του 2026 η Fast Finance.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, η χρηματιστηριακή την περιγράφει ως «έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες επενδυτικούς προορισμούς για το 2026» και επισημαίνει πως, παρά τις υπεραποδόσεις του 2025, ο στόχος στο βασικό σενάριο θέλει τον Γενικό Δείκτη στη ζώνη των 2.700 μονάδων.

Χρηματιστήριο Αθηνών και ελληνικά ομόλογα

Όπως σχολιάζει η Fast Finance, το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρηματιστηριακή χρονιά για την Ελλάδα, όχι μόνο επειδή ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε θετική απόδοση 45%, μία από τις υψηλότερες παγκοσμίως, αλλά και επειδή η άνοδος των τιμών ήταν συμπαγής, με ανθεκτικότητα στα δύσκολα-πτωτικά σκέλη, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα άνω του 50% σε σχέση με το 2024, με (επανα)δραστηριοποίηση επενδυτικών λογαριασμών άνω του 20% και με ευαισθησία της αγοράς σε θετική ειδησεογραφία (ή ακόμα και αδιαφορία σε αρνητική).

Εγχώριοι παράγοντες μεσομακροπρόθεσμης αξίας, που υποστηρίζουν το θετικό επενδυτικό αφήγημα, παραμένουν ως έχουν: βελτιωμένα δημοσιονομικά της χώρας, μειωμένο (και συνεχώς μειούμενο) δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ, νέοι μηχανισμοί εξυπηρέτησης επενδυτικών τοποθετήσεων και δημοσίων οικονομικών, καλύτερη απορρόφηση χρηματοδοτήσεων, αυξημένα φορολογικά έσοδα κ.ά.

Παράλληλα, παράγοντες που δικαιολόγησαν την έως τώρα ανοδική κίνηση, δικαιολογούν και περαιτέρω συνέχισή της, οδηγώντας μάλιστα και σε δύο κρισιμότατα γεγονότα, την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές και την προτερόχρονη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας, «υποβοηθώντας έτσι τη διατήρηση του καταιγιστικού ρυθμού στο ταμπλό» όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Οι αναλυτές της Fast Finance εξηγούν επίσης ότι, με δεδομένη την εξάρτηση του Χρηματιστηρίου (αλλά και της Οικονομίας, συνολικά) από τον τραπεζικό κλάδο, λογίζεται βαρύνουσας σημασίας η πλήρης εξυγίανση των τραπεζών, «που όχι μόνο ανάρρωσαν από μια πολυετή περιπέτεια, αλλά τοποθετούνται πλέον ανάμεσα στους καλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς προορισμούς τέτοιου είδους», κάτι που έχει ήδη αποδειχθεί και από την πορεία των τιμών των τραπεζικών μετοχών.

Μεταξύ άλλων, όπως σχολιάζει η χρηματιστηριακή, δεν πρέπει να αμελούνται οι επιχειρηματικές ζυμώσεις και εξελίξεις που αποτυπώνουν το γνήσιο επενδυτικό ενδιαφέρον (εισαγωγές, συγχωνεύσεις, ΑΜΚ, νέα εταιρικά σχήματα κ.λπ) και η ισχυρή θεμελιώδης εικόνα, μεσοσταθμικά, των εισηγμένων, με άκρως ανταγωνιστικές μερισματικές αποδόσεις. «Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί το Χρηματιστήριο και το 2026, υπό την αίρεση κάποιας μεταβολής των προαναφερθέντων παραγόντων, ή την εμφάνιση άλλων που θα επηρεάσουν αρνητικά» εξηγεί η Fast Finance και εκτιμά ότι «η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης, έστω και με ηπιότερη ένταση, είναι μεγαλύτερη από ένα διαφορετικό σενάριο, δικαιολογώντας έτσι και τη διακράτηση ή την (επανα)τοποθέτηση».

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ομόλογα, η Fast Finance επισημαίνει πως προσφέρουν έναν από τους καλύτερους λόγους απόδοσης-κινδύνου, «καθώς συνεχίζουν να προσφέρουν ελκυστικές μέσες αποδόσεις (και σίγουρα από τις υψηλότερες της Ευρωζώνης) και σε ισχυρό νόμισμα (ευρώ), ενώ παράλληλα οι κίνδυνοι που προϋπήρχαν (και είχαν εξαρχής αναγκάσει σε υψηλότερες αποδόσεις) εκλείπει, ή έστω έχει απομακρυνθεί προ πολλού».

Διεθνείς αγορές

Η συνολική εικόνα στις αγορές μετοχών το 2025 υπήρξε εκρηκτική. Τα περισσότερα Χρηματιστήρια στον κόσμο έκλεισαν σε ιστορικά ή πολυετή υψηλά, και μάλιστα έχοντας επιτύχει πολυάριθμα τέτοια ρεκόρ εντός του 2025. Ο καταιγιστικός αυτός ρυθμός επικάλυψε γρήγορα τις ρευστοποιήσεις που προέκυψαν από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, στις αρχές Απριλίου, «η οποία, τελικά, απεδείχθη ελάσσονος σημασίας, μιας και το αποτύπωμά της, προς το παρόν τουλάχιστον, φαίνεται ελαφρύ».

«Εν ολίγοις, η ανοδική τάση αφενός αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι νεοτέρας, αφετέρου ενέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο από πλευράς συναλλακτικής συμπεριφοράς των τιμών όσο και σε όρους παραγόντων που δικαιολόγησαν την έως τώρα άνοδο (και δικαιολογούν και τη συνέχισή της)» σχολιάζουν οι αναλυτές της Fast Finance, υπογραμμίζοντας ότι τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στις ΗΠΑ.

Όπως τονίζει η χρηματιστηριακή, «η παντοδυναμία των αμερικανικών Χρηματιστηρίων υφίσταται, και η επικείμενη νομισματική πολιτική μάλλον διευκολύνει τα πράγματα. Ενδεικτικά, το βασικό σενάριο θέλει τον S&P500 να καταγράφει τιμές πάνω από τις 8.000 μονάδες (+15%), τον ΝΙΚΚΕΙ στις 59.000-60.000 (+20%), τον DAX40 στις 28.000 (+16%)».