Ειδήσεις | Διεθνή

Φινλανδία: Δέσμευση πλοίου με προέλευση από Ρωσία - Υποψία πρόκλησης βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φινλανδία: Δέσμευση πλοίου με προέλευση από Ρωσία - Υποψία πρόκλησης βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο
Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

Οι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με την ονομασία Fitburg, που θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία.

14 μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα του Ισραήλ, δήλωσε η φινλανδική ακτοφυλακή.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες φορολογικές δηλώσεις

Τέλος χρόνου για τα Τέλη Κυκλοφορίας - Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις «λήγουν» σήμερα

Καζαμίας 2026 - Καλή Χρονιά!

tags:
Φινλανδία
Ρωσία
Πλοία
Υποθαλάσσια διασύνδεση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider