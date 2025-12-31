Πιερρακάκης: Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη

Η ελληνική οικονομία κλείνει το 2025 με «καθαρό αποτύπωμα», όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ελληνική οικονομία κλείνει το 2025 με «καθαρό αποτύπωμα», όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ένα τρίλεπτης διάρκειας βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία ημέρα του έτους. Σε μια χρονιά που, όπως αναφέρει ο υπουργός, ήταν «πυκνή σε γεγονότα» και με μεγάλες αλλαγές οι οποίες, όπως τονίζει, «ήδη φέρνουν αποτελέσματα» και έτσι «το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια».

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρεται: