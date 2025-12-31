Κέρδη 2,2 τρισ. δολάρια το 2025 για τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου

Οι ακμάζουσες αγορές - από μετοχές έως κρυπτονομίσματα και πολύτιμα μέταλλα - εκτόξευσαν την αξία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους.

Το ποσό - ρεκόρ των 2,2 τρισ. δολαρίων πρόσθεσαν στις περιουσίες τους οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου το 2025, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, καθώς οι ακμάζουσες αγορές - από μετοχές έως κρυπτονομίσματα και πολύτιμα μέταλλα - εκτόξευσαν την αξία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους.

Τα κέρδη αυτά, που εκτόξευσαν τη συνολική καθαρή τους περιουσία στα 11,9 τρισ. δολάρια, ενισχύθηκαν περαιτέρω από τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές στα τέλη του 2024 και ανακόπηκαν μόνο προσωρινά από τον Απρίλιο, όταν η κατάρρευση των αγορών λόγω των δασμών προκάλεσε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια κεφαλαίων από την περίοδο της πανδημίας.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ηγήθηκαν των κερδών καθώς η ζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνέχισε να ευνοεί τις αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Σημειώνεται ότι περίπου το ένα τέταρτο του πλούτου που καταγράφηκαν στον δείκτη του Bloomberg προέρχονται από μόλις 8 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Oracle Λάρι Έλισον, ο CEO της Tesla Έλον Μασκ, ο συνιδρυτής της Alphabet Λάρι Πέιτζ και ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος.

Στο ξεκίνημα της χρονιάς, ο Μασκ ήταν αδιαμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ωστόσο στη συνέχεια, την παράσταση έκλεψε ο Λάρι Έλισον που πυροδότησε εκρηκτικό ράλι στην μετοχή της εταιρείας του αυξάνοντας τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Στο τέλος του έτους, βρέθηκε και πάλι στα πρωτοσέλιδα λόγω της εμπλοκής του στην προσφορά της Paramount για την Warner Bros.

Ο χαλκός και οι σπάνιες γαίες αναδείχθηκαν ως εμπορεύματα καίριας γεωπολιτικής σημασίας το 2025 και ως εκ τούτου, σημαντικοί κάτοχοι, όπως η Αυστραλή μεγιστάνας των μεταλλείων Τζίνα Ράινχαρτ και η οικογένεια Λούκσιτς της Χιλής, πρόσθεσαν μερικά δισεκατομμύρια στην περιουσία τους.

Οι μεγάλοι «νικητές» του 2025

Λάρι Έλισον:

Περιουσία 249,8 δισ. δολάρια

Ετήσια κέρδη 57,7 δισ. δολάρια

Έλον Μασκ:

Περιουσία: 622,7 δισ. δολάρια

Ετήσια κέρδη: 190, 3 δισ. δολάρια

Τζίνα Ράινχαρτ:

Περιουσία: 37,7 δισ. δολάρια

Ετήσια κέρδη: 12,6 δισ. δολάρια

Ντόναλντ Τραμπ και Οικογένεια:

Περιουσία: 6,8 δισ. δολάρια

Ετήσια κέρδη: 282 δισ. δολάρια