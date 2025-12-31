«Αυλαία» στο 2025 με συνολικά κέρδη 44% για το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Παρόλο που η τελευταία συνεδρίαση του έτους είχε περισσότερο… διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, έριξε αυλαία σε μια χρονιά που για την ελληνική αγορά υπήρξε, από κάθε άποψη, εντυπωσιακή.

Παρόλο που η τελευταία συνεδρίαση του 2025 στο Χρηματιστήριο της Αθήνας είχε περισσότερο… διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, εν τούτοις έριξε αυλαία σε μια χρονιά που για την ελληνική αγορά υπήρξε, από κάθε άποψη, εντυπωσιακή. Η Λεωφόρος Αθηνών αφενός συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές κερδοφόρες χρονιές, αφετέρου η φετινή άνοδος του Γενικού Δείκτη ήταν η μεγαλύτερη, σε ετήσια βάση, στη διάρκεια αυτού του πενταετούς ράλι.

Το 2025 έκλεισε με συνολικά κέρδη 44,30% για τον Γενικό Δείκτη, μία από τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως, μετά από άνοδο 13,65% το 2024, 39,08% το 2023, 4,08% το 2022 και 10,43% το 2021.

«Εκρηκτική» υπήρξε η άνοδος και για τον δείκτη των τραπεζών, που έκλεισε το 2025 ενισχυμένος συνολικά κατά 78,4%. Από τη σύνθεσή του ξεχώρισε Alpha Bank που είδε τη μετοχή της να εκτοξεύεται κατά 121% και την κεφαλαιοποίησή της να κινείται πλέον στα 8,3 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακά ωστόσο υπήρξαν τα κέρδη του 2025 και για τις μετοχές των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών, με την Τρ. Πειραιώς να ενισχύεται 76,5%, την ΕΤΕ περί του 70% και τη Eurobank σε ποσοστό 53,6%. Παραμένοντας στον τραπεζικό κλάδο, η Credia είδε τη μετοχή της να ενισχύεται φέτος κατά 132,5%, η Optima κατέγραψε άνοδο 78,75%, ενώ η Τρ. Κύπρου ενισχύθηκε 72,6%.

Ευρύτερα, στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη υπήρξε μία σειρά εισηγμένων που είδαν φέτος τις αποτιμήσεις τους να εκτοξεύονται. Πέραν των τραπεζών, στο σύνολο του έτους ξεχώρισαν επίσης με τις αποδόσεις τους η Ίλυδα (+303,5%), Viohalco (+118,75%), Εκτέρ (+111%), Aktor (+103%), ElvalHalcor (+95,8%), Άβαξ (+95%), Ευρώπη Holdings (+92%) και Unibios (+81,8%).

Απολύτως ενδεικτικό, επίσης, το γεγονός ότι στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη ακολούθησαν 5 ακόμα μετοχές με συνολικές ετήσιες αποδόσεις μεταξύ 60%-80%, 8 μετοχές με αποδόσεις μεταξύ 40%-60%, και 16 μετοχές με ετήσια κέρδη μεταξύ 20%-40%.

Κι αν στο πρώτο μισό του 2025 οι τράπεζες υπήρξαν «ηγέτιδες» της ανόδου, το β΄ εξάμηνο ανέδειξε νέους πρωταγωνιστές εκτός τραπεζικού κλάδου, στοιχείο που βοήθησε την αγορά να κινηθεί προς νέα υψηλά δεκαπενταετίας. Ενδεικτικά, στο β’ εξάμηνο, τις μεγαλύτερες αποδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση εμφάνισαν οι μετοχές των Viohalco (+110%), Aktor (+82%), Cenergy (+53,7%), ElvalHalcor (+51,3%), Τιτάν (+36,7%), ΕΥΔΑΠ (+35,75%), Motor Oil (+32,7%), ΔΕΗ (+31,3%), και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+26,85%), ενώ στο top-10 του β’ εξαμήνου από τις τράπεζες μπήκε μόνο η Τρ. Κύπρου (+26,85%).

«Κοιτάζει» υψηλότερα

Εγχώριοι και ξένοι αναλυτές έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει θετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, δίνοντας διαδοχικά υψηλότερες τιμές-στόχους για μετοχές-κλειδιά του ταμπλό. Κι αυτό, σε ένα περιβάλλον υγιών εταιρικών θεμελιωδών μεγεθών, αλλά και βελτιωμένων μακροοικονομικών που οδήγησαν μάλιστα μέσα στο 2025 σε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

Κάπως, έτσι, η ελληνική αγορά έχει μπει για τα καλά στα ραντάρ μεγάλων ξένων επενδυτών και έχει καταστεί «ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες επενδυτικούς προορισμούς για το 2026», όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Fast Finance, οι οποίοι τονίζουν πως, παρά τις υπεραποδόσεις του 2025, για το νέο έτος ο στόχος στο βασικό σενάριο θέλει τον Γενικό Δείκτη στη ζώνη των 2.700 μονάδων.

Ασφαλώς, μέσα στο 2025 υπήρξαν και εξελίξεις-ορόσημα που, αν μη τι άλλο, προδιαθέτουν θετικά για τη νέα χρονιά, αλλά και πέραν αυτής. Μεταξύ αυτών, η αναβάθμιση του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, αλλά και η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext που σηματοδοτεί το πέρασμα της ελληνικής στη φάση ενός απολύτως απαραίτητου εκσυγχρονισμού.

Η αυλαία του 2025 – Πιέσεις στις τράπεζες

Στην τελευταία συνεδρίαση του έτους ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, με οριακές απώλειες 0,01% στις 2.120,71 μονάδες. Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρώντας 0,99% στις 2.293,85 μονάδες.

Με πολλές μεγάλες αγορές της Ευρώπης να παραμένουν κλειστές, μεταξύ αυτών η Φρανκφούρτη και το Μιλάνο, και με άλλες να λειτουργούν με μειωμένο ωράριο (Λονδίνο, Παρίσι), η κίνηση στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών υπήρξε, όπως αναμενόταν, εξαιρετικά υποτονική. Ενδεικτικό, το γεγονός ότι ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 147,7 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό, 76 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 42 που υποχώρησαν και 35 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, σε θετικό έδαφος ξεχώρισε ο τίτλος της Aktor με άνοδο 2,08% στα 9,80 ευρώ, όπως και η Motor Oil ενισχυμένη 2,01% στα 31,40 ευρώ.

Με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν οι συναλλαγές, μεταξύ άλλων, για τους τίτλους των Σαράντης (+1,93%), Optima (+1,72%), Coca-Cola HBC (+1,45%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν ΕΥΔΑΠ (+0,90%), Metlen (+0,78%), ΔΕΗ (+0,72%), και οριακά οι ΔΑΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ποσοστό 0,09% και 0,08% αντίστοιχα. Χωρίς μεταβολή στα 27,90 ευρώ έκλεισε η Jumbo.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Eurobank υποχωρώντας 2% στα 3,42 ευρώ. Περί του 1,3% υποχώρησαν οι Τιτάν και ΕΤΕ στα 52,50 και 13,00 ευρώ αντίστοιχα. Άνω του 1% οι υποχώρησε και η Aegean (-1,25%) στα 14,26 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι Τρ. Πειραιώς (-0,79%), Τρ. Κύπρου (-0,75%), ΟΤΕ (-0,53%), Lamda Development (-0,42%), Cenergy (-0,27%), ElvalHalcor (-0,27%), Alpha Bank (-0,17%) και Helleniq Energy (-0,06%).