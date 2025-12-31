Πούτιν: Πιστεύουμε σε νίκη στην Ουκρανία

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα.

Η Ρωσία πιστεύει ότι θα «νικήσει» στην Ουκρανία, είπε στο πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής στη γειτονική χώρα.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στη ρωσική τηλεόραση.