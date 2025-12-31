Η Ρωσία δημοσιεύει βίντεο «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone.

Τελευταία ενημέρωση 16:18

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα βίντεο με αυτό που χαρακτήρισε ως καταρριφθέν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σε ενημέρωση που είχε ως στόχο να δείξει ότι η Ουκρανία προσπάθησε αυτή την εβδομάδα να επιτεθεί σε προεδρική κατοικία και να αμφισβητήσει την άρνηση του Κιέβου ότι έλαβε χώρα μια τέτοια επίθεση.

Το Κίεβο λέει ότι η Μόσχα δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς της και ότι η Ρωσία επινόησε την φερόμενη επίθεση για να εμποδίσει την πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αξιωματούχοι σε αρκετές δυτικές χώρες έχουν αμφισβητήσει την εκδοχή των γεγονότων της Ρωσίας και έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον υπήρξε κάποια επίθεση.

Το βίντεο που παρουσίασε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δείχνει έναν ανώτερο αξιωματικό, τον Υποστράτηγο Αλεξάντερ Ρομανένκοφ, να περιγράφει λεπτομέρειες για το πώς η Μόσχα πιστεύει ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Ο Ρομανένκοφ δήλωσε ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από τις περιοχές Σούμι και Τσερνιχόφ της Ουκρανίας σε μια «λεπτομερώς σχεδιασμένη» επίθεση που, όπως είπε, ματαιώθηκε από τη ρωσική αεράμυνα, δεν προκάλεσε ζημιές και δεν τραυμάτισε κανέναν.

Το βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο περιλάμβανε πλάνα ενός Ρώσου στρατιωτικού που στέκονταν δίπλα σε θραύσματα μιας συσκευής, η οποία, όπως είπε, ήταν ένα καταρριφθέν ουκρανικό drone τύπου Chaklun-V που μετέφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό 6 κιλών, ο οποίος δεν είχε πυροδοτηθεί.

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα με το Κρεμλίνο την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα.

Το υπουργείο δεν εξήγησε πώς γνώριζε ποιος ήταν ο στόχος της συσκευής.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία και την ημερομηνία του βίντεο που δείχνει θραύσματα μιας κατεστραμμένης συσκευής. Το μοντέλο της κατεστραμμένης συσκευής δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα.

Άλλα πλάνα έδειχναν έναν άνδρα, που αναγνωρίστηκε ως Ιγκόρ Μπολσακόφ από ένα χωριό στην περιοχή του Νόβγκοροντ, να λέει ότι άκουσε πυραύλους αεράμυνας σε δράση.

Η Ουκρανία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό του πλάνου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE



The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.