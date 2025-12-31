Με συμφωνία στον τομέα της ενέργειας κλείνει το 2025 ο Όμιλος AKTOR

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος AKTOR συνεχίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες συνολικής ισχύος 1300 MW.

Σε καταρχήν συμφωνία συνεργασίας για την εξαγορά του 51% της εταιρείας Sun Force Two, συμφερόντων των οικογενειών Μητσιολίδη και Μποζατζίδη, ήρθε ο Όμιλος AKTOR, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 140 MW εν λειτουργία και σε στάδιο ανάπτυξης επιπλέον 200 MW. Με την συμφωνία αυτή ο Όμιλος AKTOR κλείνει το 2025 με ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εν λειτουργία 380 ΜW, υπηρετώντας με συνέπεια τον σχεδιασμό του για την διαμόρφωση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Όμιλος AKTOR συνεχίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες συνολικής ισχύος 1300 MW, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζητά επίσης το ενδεχόμενο εξαγοράς και άλλου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ σε στάδιο ανάπτυξης ισχύος 150 MW.