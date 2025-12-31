Οι 17 καλύτερες σειρές που είδαμε το 2025

Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μας χωρίζουν λίγες ώρες από το να πούμε ένα “μεγάλο” αντίο στο 2025 και να καλώς ορίσουμε το νέο έτος.

Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μας χωρίζουν λίγες ώρες από το να πούμε ένα “μεγάλο” αντίο στο 2025 και να καλώς ορίσουμε το νέο έτος, που ελπίζουμε να αποδειχθεί καλύτερο. Από τη σκοπιά της ψυχαγωγίας, και κυρίως σε ό,τι αφορά τις σειρές που είδαμε αυτή τη χρονιά, δεν έχουμε παράπονο.

Αν και οι σειρές ήταν πάρα πολλές, κρατάμε εκείνες που είδαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάναμε binge-watching μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτές που ακολουθούν μας κράτησαν την καλύτερη συντροφιά. Ανυπομονούμε πλέον για τις επόμενες.

