Οι χώρες του Ειρηνικού υποδέχονται το 2026

Οι πανηγυρισμοί για την έλευση του νέου έτους ξεκίνησαν στις χώρες του Ειρηνικού που γύρισαν ήδη την σελίδα του 2025 που σημαδεύτηκε από τον πόλεμο και την ανακωχή στη Γάζα, τις μάταιες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τις κολοσσιαίες επενδύσεις στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ταραχώδη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οξυμένα από την κλιματική απορρύθμιση που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα - δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, ξηρασία στην Αφρική και φονικές πλημμύρες στην Ασία - έπληξαν τον πλανήτη και το 2025, που μένει επισήμως στην ιστορία μεταξύ των τριών θερμότερων ετών που έχουν ποτέ καταγραφεί.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυνκτα. Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

Στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Έτους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάσθηκαν από την αντισημιτική επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς.

Ένα λεπτό σιγής επρόκειτο να τηρηθεί στις 23.00 τοπική ώρα στην διάσημη γέφυρα του λιμανιού που θα φωτιστεί με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνης. Μεγάλο πλήθος αναμένεται στην συνέχεια για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους τα μεσάνυκτα με πυροτεχνήματα.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην μεγάλη γιορτή της έλευσης του νέου έτους αναμένονται περί τα 2.5 εκατομμύρια άνθρωποι στην παραλία της Κοπακαμπάνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ