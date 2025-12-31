«Έλαμψαν» το 2025 ευρώ και στερλίνα - Πτώση οκταετίας για το δολάριο

Τα κέρδη της Τετάρτης δεν είναι ικανά να εμποδίσουν τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του αμερικανικού δολαρίου από το 2017

Τα κέρδη της Τετάρτης δεν είναι ικανά να εμποδίσουν τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του αμερικανικού δολαρίου από το 2017, καθώς οι μειώσεις των επιτοκίων, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική πολιτική και οι ασταθείς αποφάσεις των ΗΠΑ στον εμπορικό τομέα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, έφεραν ισχυρές πιέσεις για το ισχυρό και κυρίαρχο στις αγορές συναλλάγματος νόμισμα των ΗΠΑ.

Τα συγκεκριμένα «αγκάθια» είναι πιθανό να παραμείνουν και το 2026, με συνέπεια η κακή απόδοση του δολαρίου να επεκταθεί και να στηρίξει τους ανταγωνιστές του, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ και της στερλίνας, τα οποία έχουν σημειώσει σημαντικά κέρδη φέτος. Προσθέτοντας στα δεινά του δολαρίου, οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed υπό την κυβέρνηση Τραμπ παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει την επιλογή του για τον επόμενο πρόεδρο της Fed κάποια στιγμή τον Ιανουάριο, αντικαθιστώντας τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο και ο οποίος έχει αντιμετωπίσει συνεχή κριτική από τον Λευκό Οίκο. Αυτό το πλαίσιο έχει διατηρήσει το «sell-dollar» σταθερά σε θέση οδηγού, με τους σορτάκηδες να κυριαρχούν στις αγορές.

Η αδυναμία του δολαρίου το 2025 έχει βοηθήσει πολλά από τα κύρια νομίσματα, καθώς και τις αναδυόμενες αγορές, να σημειώσουν ισχυρά κέρδη φέτος. Το ευρώ και η στερλίνα είναι καθ' οδόν για τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη τους σε οκτώ χρόνια έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Ο δείκτης του δολαρίου έχει υποχωρήσει 9,4% το 2025, ενώ το ευρώ κερδίζει 13,4% και η στερλίνα ενισχύεται 7,5%.

Άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα έχουν επίσης σημειώσει άνοδο το 2025. Το ελβετικό φράγκο καταγράφει άνοδο 14%, ενώ η σουηδική κορώνα ισχυροποιείται 20%. Το κινεζικό γουάν διέσπασε το βασικό ψυχολογικό επίπεδο των επτά ανά δολάριο την Τρίτη για πρώτη φορά σε 2,5 χρόνια, αψηφώντας τις ασθενέστερες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας. Το κινεζικό νόμισμα σημειώνει άλμα 4,4% σε ετήσια βάση, στην μεγαλύτερη άνοδό του από το 2020.

Ο Πρασάντ Νιουνάχα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων Ασίας-Ειρηνικού στην TD Securities, δήλωσε ότι η bearish πορεία του δολαρίου για το 2026 παραμένει μια καλά υποστηριζόμενη άποψη, ενώ οικονομολόγοι της Barclays γύρισαν το βλέμμα τους στη Fed μετά και τα πρακτικά της FOMC από τη διχασμένη συνεδρίαση Δεκεμβρίου με την κίνηση -0,25%.

«Ενώ τίποτα δεν εμποδίζει μείωση επιτοκίων τον Ιανουάριο, επικρατούν απόψεις για παύση, ελλείψει περαιτέρω επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας», ανέφεραν σε report τους σύμφωνα με το Reuters. Αξίζει να σημειωθεί πως οι χρηματιστές προβλέπουν δύο περικοπές στο κόστος δανεισμού για το 2026, αν και η ίδια η Fed έχει προβλέψει μόνο μία ακόμη.