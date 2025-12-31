Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες φορολογικές δηλώσεις

Ξεκινά η συγκέντρωση στοιχείων για τα εισοδήματα των φορολογούμενων. Η ΑΑΔΕ ζητά στοιχεία από εργοδότες, δημόσιους φορείς και τράπεζες για την ενημέρωση των φορο-εντύπων. Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 ξεκινά να συγκεντρώνει η ΑΑΔΕ, καλώντας εργοδότες, φορείς του δημοσίου και τράπεζες να αποστείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα λοιπά εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025.

Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν στην προσυμπλήρωση των νέων εντύπων της φορολογικής δήλωσης ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026.

Σχεδόν το 30% θα είναι προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή καθώς ο στόχος για το επόμενο έτος είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια, από 1,3 εκατ. φέτος. Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ ήδη προσυμπληρώνει τα έντυπα Ε1 και Ε3, ενώ το επόμενο βήμα είναι η ένταξη του εντύπου Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Για τους υπόχρεους φορείς, η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων ξεκινά την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και λήγει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Η υποβολή των βεβαιώσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Η υποβολή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αναγνωρίζεται και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, στοιχείο που καταδεικνύει την πλήρη μετάβαση της ΑΑΔΕ σε ψηφιακές διαδικασίες. Οι υπόχρεοι καλούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων των δικαιούχων, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ και, για μισθωτούς και συνταξιούχους, του ΑΜΚΑ, ώστε να διευκολύνονται οι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.

Ακόμα η απόφαση Πιτσιλή:

Περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για περιπτώσεις που αφορούν φορείς του Δημοσίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς, αλλά και καταβολές που πραγματοποιούνται μέσω τρίτων.

Ορίζει ρητά ποια ποσά δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά , όπως ορισμένες αποζημιώσεις εξόδων και κοινωνικές ενισχύσεις που δεν εμπίπτουν στο φορολογητέο εισόδημα.

, όπως ορισμένες αποζημιώσεις εξόδων και κοινωνικές ενισχύσεις που δεν εμπίπτουν στο φορολογητέο εισόδημα. Ξεκαθαρίζει ότι ο βασικός σκοπός του νέου πλαισίου είναι η διασταύρωση και η προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των βεβαιώσεων θα χρησιμοποιούνται ώστε τα εισοδήματα και οι παρακρατούμενοι φόροι που δηλώνουν οι φορολογούμενοι να ταυτίζονται με εκείνα που έχουν δηλώσει οι καταβάλλοντες.

Όλα τα δεδομένα που αποστέλλουν εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμοί μέσω του myAADE θα ενσωματώνονται αυτόματα στις δηλώσεις εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Μισθοί, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης και τον κίνδυνο λαθών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των στοιχείων από φορείς του δημόσιου τομέα, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα και όχι στον φορέα.

Φορείς ιδιωτικού τομέα

Για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς φορείς, τα πρόστιμα είναι υψηλότερα και ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση στοιχείων, 40.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείων και 50.000 ευρώ όταν τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Εκπτώσεις

Η διαδικασία υποβολής θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος ή στις εκπτώσεις για εφάπαξ καταβολή. Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Η έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του φόρου ανέρχεται σε 4% για υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως 30 Απριλίου 2026, 3% για όσες δηλώσεις υποβληθούν έως 15 Ιουνίου 2026 και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 15 Ιουλίου 2026.