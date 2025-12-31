Άλμα τετραετίας στις ευρωαγορές με «όπλα» τράπεζες και άμυνα

Η ισχυρότερη ετήσια απόδοση του Stoxx 600 από το 2021, με κέρδη 16%. Οι τράπεζες «έλαμψαν» με ράλι από το 1997 ενώ ξεχώρισαν και οι αμυντικοί τίτλοι.

Έτος ορόσημο αποτέλεσε το 2025 για τις ευρωαγορές με επίτευξη διαδοχικών ιστορικών υψηλών σε κερδοφόρο ράλι τετραετίας, αντλώντας ισχυρή ώθηση από έναν συνδυασμό παραγόντων που εκτείνεται από τα χαμηλότερα επιτόκια διεθνώς, την άρση του φρένου χρέους προς όφελος της δημοσιονομικής στήριξης της Γερμανίας και της διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων από τις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 στο φινάλε του έτους σημείωσε πτώση 0,10% στις 592,20 μονάδες (σε απόσταση βολής από το ρεκόρ όλων των εποχών στις 593,25 μονάδες που εξασφάλισε χτες) αλλά κατοχύρωσε την ισχυρότερη ετήσια απόδοσή του από το 2021, με κέρδη 16% εν μέσω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και της προοπτικής υψηλότερων επενδύσεων και δαπανών στην Γηραιά Ήπειρο. Οι τράπεζες «έλαμψαν» με τη δυναμικότερη επίδοσή τους από το 1997.

Στα ταμπλό πέρα από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ξεχώρισαν και οι αμυντικοί τίτλοι επιτυγχάνοντας σερί ρεκόρ υψηλών τιμών φέτος ενώ παρά την αισθητή υποχώρηση του κλάδου από τον Οκτώβριο, τα κέρδη σκαρφάλωσαν στο 56%, ενισχυμένα από τις δεσμεύσεις για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη ελέω της έκρυθμης κατάστασης στο ρωσο-ουκρανικό και τη στάση Τραμπ για ΝΑΤΟ.

Ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,76% στις 5.795 μονάδες, μετρώντας άλμα 18% το 2025, στην τρίτη συνεχόμενη χρονιά του στα «πράσινα». Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,23% τις 8.149 μονάδες, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 10,2% ενώ ο βρετανικός FTSE 100 απώλεσε 0,09% και τις 9.931 μονάδες, με άλμα άνοδο 21,5% στο 2025, σηματοδοτώντας την πέμπτη συνεχή χρονιά κερδών και την θετικότερη εμφάνισή του από το 2009.

Στην Ισπανία ο IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,20% στις 17.320 μονάδες, επιδιδόμενος σε ετήσιο ράλι σχεδόν 50%, κατοχυρώνοντας την σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών δεικτών. α χρηματιστήρια της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Δανίας, της Ελβετίας και της Φινλανδίας παρέμειναν κλειστά αλλά ο DAX εξασφάλισε κέρδη 23%, ενώ ο FTSE MIΒ πέτυχε ετήσιο άλμα 31,5%, στην δυνατότερη χρονιά του από το 1998.

«Νομίζω ότι η πτώση του δολαρίου ΗΠΑ και η αστάθεια του Λευκού Οίκου οδήγησαν τους επενδυτές να αναζητήσουν αξία αλλού και να διαφοροποιηθούν έναντι των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης, ωφελώντας τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω μιας προσεκτικής αναδιάρθρωσης», εξήγησε η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην επενδυτική πλατφόρμα AJ Bell. «Αυτή η ανανέωση της ευρωπαϊκής αγοράς θα πρέπει να συνεχιστεί στις αρχές του 2026, αν και η αστάθεια θα συνεχιστεί» πρόσθεσε.

Οι μετοχές του κλάδου άμυνας κινήθηκαν ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τις Saab, Renk και Rheinmetall να καταγράφουν άνοδο μεταξύ 2% - 3% και ετήσια «έκρηξη» 130% με 193%. Η βιοτεχνολογική εταιρεία Abivax έκλεισε ως η κορυφαία εισηγμένη μετοχή σε ετήσια βάση, καταγράφοντας εκτόξευση 1.616%. Η γαλλική εταιρεία εξέπληξε τους επενδυτές με τα θετικά αποτελέσματα κλινικής δοκιμής για το κύριο asset της - ένα φάρμακο για την ελκώδη κολίτιδα - και έχει αποτελέσει αντικείμενο για επικείμενη εξαγορά.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Fresnillo είναι μεταξύ των μετοχών με τις χειρότερες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό δείκτη blue chip, σημειώνοντας πτώση 2,29%. Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στον Ιανουάριο, μήνα που ιστορικά συνδέεται με αυξημένη μεταβλητότητα. Παραδοσιακά, ο δείκτης VIX ή δείκτης φόβου στη Wall Street παραμένει χαμηλά τον Δεκέμβριο αλλά τείνει να ενισχύεται τον Ιανουάριο, καθώς επιστρέφει η επενδυτική δραστηριότητα και αναδιαμορφώνονται τα χαρτοφυλάκια.