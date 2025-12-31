Τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς στη Wall Street - Καθ' οδόν για σημαντικά κέρδη

Με απώλειες κινούνται στην τελευταία συνεδρίαση του έτους οι δείκτες στη Wall Street, ωστόσο οδεύουν να ολοκληρώσουν θετικά το έτος.

Με μικρές απώλειες κινούνται στην τελευταία συνεδρίαση του έτους οι δείκτες στη Wall Street, ωστόσο οδεύουν να ολοκληρώσουν θετικά ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από πολλά σκαμπανεβάσματα.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,24% στις 48.251 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,22% στις 6.880 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται στο -0,20% στις 23.372 μονάδες.

Παρά την πτώση που έχουν καταγράψει στην εβδομάδα, ο S&P 500 αναμένεται να «κλειδώσει» άνοδο άνω του 17% για το έτος. Από την άλλη, ο Nasdaq έχει προσθέσει 21% με ώθηση από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και ο Dow Jones έχει καταγράψει κέρδη 13% μέχρι στιγμής.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή εξέλιξη εάν λάβουμε υπ' όψιν το «βατερλό» που σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς. Τότε, ο S&P 500 στο χείλος του bear market, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 19% από το υψηλό του Φεβρουαρίου και κλείνοντας κάτω από τις 5.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024.

Από την άλλη, παραδοσιακά, οι τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης του έτους και οι δύο πρώτες του επόμενου βρίσκουν τις μετοχές σε θετικό έδαφος, το λεγόμενο «Santa Rally», που φέτος δεν φαίνεται να έχει κάνει την εμφάνισή του.

Το profit taking των τελευταίων ημερών ενδεχομένως να προμηνύει κάποια μεταβλητότητα στο μέλλον. Αναλυτές σε έρευνα του CNBC αναμένουν ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να σημειώσει ακόμη μια διψήφια άνοδο το 2026, αλλά πολλοί ανησυχούν ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να παραμείνουν σε στενά όρια για μεγάλο μέρος του έτους, καθώς η αύξηση των εταιρικών κερδών θα φτάσει τα υψηλά πολλαπλάσια.

«Καθώς κοιτάμε προς το επόμενο έτος, αναμένουμε λίγο περισσότερη αστάθεια», ανέφερε η Μέγκαν Σου, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και κατασκευής χαρτοφυλακίου στο Wilmington Trust.

«Νομίζω ότι πρόκειται για ένα υγιές είδος αναταραχής καθώς επαναφέρουμε τις θέσεις μας για το επόμενο σκέλος του bull market, το οποίο αναμένουμε να συνεχιστεί, παρά έναν αρκετά υψηλό κίνδυνο ύφεσης», συμπλήρωσε. Ο διαχειριστής κεφαλαίων της DoubleLine, Μπιλ Κάμπελ, περιέγραψε το 2025 ως «τη χρονιά της αλλαγής και των εκπλήξεων», με τις μεγάλες κινήσεις να «συνδέονται» στα ίδια σεισμικά ζητήματα - τον εμπορικό πόλεμο, τη γεωπολιτική και το χρέος.

Εστίασε τέλος στο ράλι 66% για χρυσό και 165% για ασήμι σε ιστορικά υψηλά, την βουτιά 17% για πετρέλαιο και την πτώση 7% για Bitcoin (κατάρρευση 30% από το ρεκόρ των 125.000 δολαρίων τον Οκτώβριο). Παράγοντες αστάθειας αποτέλεσαν επίσης το «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο Τραμπ που εκτόξευσε την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου στο 5,1% - σε υψηλό από το 2007- αλλά και η εξασθένιση του δολαρίου (-10%).