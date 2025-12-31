Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
Με ΚΥΑ που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Παράταση ενός μήνα δόθηκε στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες φορολογικές δηλώσεις

Τέλος χρόνου για τα Τέλη Κυκλοφορίας - Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις «λήγουν» σήμερα

Καζαμίας 2026 - Καλή Χρονιά!

tags:
ΓΕΜΗ
Επιχειρήσεις
Υπουργείο Ανάπτυξης
Τάκης Θεοδωρικάκος
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
Θάνος Πετραλιάς
Γιώργος Κώτσηρας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider