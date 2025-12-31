Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ

Με ΚΥΑ που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Παράταση ενός μήνα δόθηκε στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων.