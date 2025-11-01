ΗΠΑ: Σε ισχύ οι επιπλέον δασμοί στα εισαγόμενα φορτηγά και λεωφορεία

Έξτρα δασμός ύψους 25% στα φορτηγά και 10% στα λεωφορεία. Η συντριπτική πλειονότητα των εισαγωγών φορτηγών στις ΗΠΑ προέρχεται από το Μεξικό και τον Καναδά.

Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές μεσαίων και βαρέων φορτηγών τέθηκαν σε ισχύ το Σάββατο (1 Νοεμβρίου), αν και προβλέπεται μερική απαλλαγή για οχήματα που εισέρχονται στη χώρα βάσει μιας βασικής εμπορικής συμφωνίας της Βόρειας Αμερικής.

Ο δασμός ύψους 25% στα φορτηγά, μαζί με έναν δασμό 10% στα λεωφορεία, τέθηκε σε εφαρμογή αφού η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε έρευνα βάσει του άρθρου 232 σχετικά με τις συγκεκριμένες εισαγωγές, προκειμένου να εκτιμήσει τις επιπτώσεις τους στην εθνική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος έχει αξιοποιήσει τέτοιου είδους έρευνες, υπό την εξουσιοδότηση του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 (Trade Expansion Act), για να επιβάλει δασμούς σε διάφορες κατηγορίες αγαθών, στο πλαίσιο προσπαθειών ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας και «τιμωρίας» χωρών που θεωρούνται ότι εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου έχουν επίσης πληγεί - με δασμούς 50% - όπως και τα αυτοκίνητα, με δασμό 25%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο τον Οκτώβριο, οι νέοι δασμοί στα φορτηγά δεν θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες δασμούς που ισχύουν για τον χάλυβα, το αλουμίνιο, τον χαλκό, τα αυτοκίνητα και την ξυλεία.

Τα φορτηγά θα εξαιρεθούν επίσης από ξεχωριστούς «ανταποδοτικούς» δασμούς, οι οποίοι καθορίζουν ποσοστά που διαφέρουν ανάλογα με τον εμπορικό εταίρο.

Η Αμερικανική Ένωση Μεταφορών (American Trucking Associations), που εκπροσωπεί περίπου 37.000 εταιρείες, κάλεσε τον Μάιο την κυβέρνηση Τραμπ να αναστείλει την επιβολή των δασμών στα φορτηγά, προειδοποιώντας ότι η μείωση των πωλήσεων θα μπορούσε να πλήξει τους κατασκευαστές, τους αντιπροσώπους και τις μεταφορικές εταιρείες.

Η συντριπτική πλειονότητα των εισαγωγών φορτηγών στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από τους άμεσους γείτονές τους, το Μεξικό και τον Καναδά.

Σημείωμα της UOB (United Overseas Bank) τον Οκτώβριο εκτιμούσε ότι τα βαρέα φορτηγά από το Μεξικό αντιστοιχούν σε πάνω από 70% των αμερικανικών εισαγωγών, ενώ εκείνα από τον Καναδά αποτελούν περίπου 20%.