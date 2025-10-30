Λειψυδρία: Τα μέτρα που θα θωρακίσουν την Αττική για 30 χρόνια - Επεκτείνεται η δραστηριότητα των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε έργα που θα «ξεκλειδώσουν» επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. και θα θωρακίσουν άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας. Μπαίνουν στην άρδευση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. 19η στον κόσμο η Ελλάδα σε κίνδυνο λειψυδρίας.

Ενα φιλόδοξο επενδυτικο πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταυρου, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ την Πέμπτη, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριακού Μητσοτάκη.

Στόχος είναι η θωράκιση ποσοστού άνω του 50% του πληθυσμού και εμβληματικό έργο στην κατεύθυνση αυτή θα είναι ο «Εύρυτος», η μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί το α' εξάμηνο του 2029 -σε περίπου 4 έτη από σήμερα και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα- και θα θωρακίσει την Αττική για 30 χρόνια. Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπροθεσμες δράσεις γεωτρήσεων (Μαυροσουβάλα, Ούγγρους, Βοιωτικός Κηφισός) ενώ προβλέπονται και 150 έργα ύψους 320 εκατ. για 40 νησιά. Σε περίπτωση που χρειαστεί, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και η χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η Ελλάδα κατατάσσεται 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ η ευρύτερη περιοχή μας είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική αλλαγή. Μέχρι το 2021, τα αποθέματα ήταν σταθερά στα 1,1 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ, από το 2022 και μετά, η μείωση των αποθεμάτων αγγίζει τα περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα, μετά την Κύπρο, θα αντιμετωπίσει το υψηλότερο υδατικό στρες στη νότια Ευρώπη.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι τόσο η εξασφάλιση νέων πόρων νερού όσο και η βελτίωση της αποδοτικότητας του υπάρχοντος δικτύου, ώστε να αντιμετωπιστεί μεσο- και μακροπρόθεσμα η ξηρασία και η αυξημένη ζήτηση. Ωστόσο, η εφαρμογή μεγάλων έργων ενέχει κινδύνους, όπως καθυστερήσεις, υπερβάσεις κόστους και γραφειοκρατικά εμπόδια, ενώ η κοινωνική στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά κρίνεται.

«Όλες οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ισχυροποιούνται ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε τη γεωγραφική επέκταση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και επέκταση της δραστηριότητάς τους στην άρδευση, στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους.

Για να μπορέσουν οι δύο πυλώνες να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ αλλά και εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν νέα δυναμική στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

7 άξονες στρατηγικής δράσης

Ο υπουργός παρουσίασε μέτρα, σε 7 άξονες στρατηγικής δράσης, που θωρακίζουν άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης του νερού: