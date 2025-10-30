Μητσοτάκης: Το 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

Σαφές μήνυμα πως η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα, με το ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο του 51% των μετοχών της, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σαφές μήνυμα πως η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα, με το ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο του 51% των μετοχών της, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ όπου παρουσιάστηκε επενυδτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Η εταιρεία «είναι συνυφασμένη με την ιστορία του ελληνικού κράτους και την ύδρευση της πρωτεύουσας», είπε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση επανέφερε τις μετοχές της στον έλεγχο του Δημοσίου, από το Υπερταμείο -που είχαν καταλήξει στο 2016- «ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει για πάντα μία κρατική εταιρεία».

«Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως το νερό «παραμένει υπέρτατο δημόσιο αγαθό».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση και η λειψυδρία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της, εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα».

«Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Μπορεί να μην χιονίσει, να μην βρέξει, να μη γεμίσουν οι ταμιευτήρες. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.

Νέο εμβληματικό έργο

Αναφερόμενος στο νέο μεγάλο έργο ύδρευσης, που έρχεται να συνεχίσει την ιστορία των εμβληματικών έργων του Μαραθώνα, του Μόρνου και του Ευήνου, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρόκειται ουσιαστικά για «τη μεταφορά με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια, κάτι το οποίο την κάνει εκ των πραγμάτων και πολύ πιο φτηνή, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δύο ποταμούς οι οποίοι τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης», υπενθυμίζοντας «την κρίση ύδρευσης της δεκαετίας του ’90, που δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί».

Εκσυγχρονισμός της ΕΥΔΑΠ

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κάθετη αύξηση των επενδύσεων της ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια, που δεν αφορούν μόνο το νέο υδροδοτικό έργο, αλλά και:

-τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας,

-την επέκταση της αποχέτευσης,

-τη γεωγραφική διεύρυνση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ σε Ανατολική Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ θα εισέλθει πιλοτικά στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της για τη βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων. «Είναι ένα πείραμα για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εταιρεία, η οποία έχει τόσο μεγάλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσθέσει προστιθέμενη αξία και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, κάτι το οποίο αποτελεί μια άλλης τάξης πρόκληση, για την οποία δεν είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε, αλλά ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα όλους μας απασχολεί πάρα πολύ», είπε.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τις επενδύσεις «με κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης», εξασφαλίζοντας ότι: «Πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό.»