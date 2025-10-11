Αποθήκευση: Ισχυρό ενδιαφέρον και για «κοινόχρηστες» μπαταρίες – Επενδυτικά σχέδια εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, αγγίζουν τα 2.500 MW οι αιτήσεις από παραγωγούς με cluster φωτοβολταϊκών, για την ανάπτυξη μπαταριών που θα αντισταθμίζουν τις περικοπές των πάρκων τους. Μία ακόμη ευκαιρία για άμεση προώθηση της αποθήκευσης, η οποία αποτελεί το μόνο αντίδοτο τόσο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των φωτοβολταϊκών, όσο και για να μην «παγώσει» ο κλάδος. Ωστόσο, ακόμη εκκρεμεί η απόφαση του ΥΠΕΝ για το πότε θα ενεργοποιηθεί το μέτρο και ποιο θα είναι ενδεχομένως το όριο του χαρτοφυλακίου που θα ενταχθεί σε αυτό.

Τεράστια απήχηση έχουν γνωρίζει όλες οι δυνατότητες που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την εγκατάσταση μπαταριών, με επενδυτές να δείχνουν διατεθειμένοι να επενδύσουν πακτωλό κεφαλαίων, καθώς βλέπουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες στην ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μονάδες οι οποίες, αν υλοποιηθούν θα αποτελέσουν αντίδοτο σε μία σειρά από αρρυθμίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να μην «παγώσει» ο κλάδος ανάπτυξης «πράσινων» ενεργειακών έργων.

Ενδεικτικό της απήχησης είναι ότι πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει και για την κατασκευή «κοινόχρηστων» μπαταριών, μετά τον ισχυρό ανταγωνισμό στους διαγωνισμούς για ενίσχυση αυτόνομων μπαταριών, αλλά και τη διαφαινόμενη υψηλή συμμετοχή στο μέτρο για προτεραιοποίηση standalone μονάδων έως 4,7 GW που θα λειτουργούν με όρους αγοράς.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, έως αυτή τη στιγμή ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν φτάσει στα 2,5 GW τα αιτήματα cluster φωτοβολταϊκών για την εγκατάσταση μπαταρίας στο κοινό σημείο σύνδεσης, δηλαδή στο σημείο που όλη η συστοιχία των ηλιακών σταθμών συνδέεται στο ηλεκτρικό σύστημα. Τα αιτήματα αυτά «μεταφράζονται» σε επενδυτικά σχέδια εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας και τις «κοινόχρηστες» μπαταρίες ένα σημαντικό «εργαλείο» για να υπάρξει γκάζι στη διείσδυση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι δυνατότητες του μέτρου παραμένουν έως αυτή τη στιγμή στα χαρτιά, αφού το ΥΠΕΝ δεν έχει αποφασίσει να το «ενεργοποιήσει».

«Σωσίβιο» στις περικοπές

Το συγκεκριμένο μέτρο θεσπίστηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους και αφορά ομάδες φωτοβολταϊκών, τα οποία είτε έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά τις 4 Ιουλίου 2019 είτε έχουν κατακυρώσει ηλεκτρικό «χώρο». Επίσης, καλύπτει πάρκα τόσο με λειτουργική ενίσχυση όσο και με απευθείας συμμετοχή στην αγορά.

Στην πράξη, η μπαταρία θα αποθηκεύει ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά (που ειδάλλως θα έμενε «στα αζήτητα») για να την «περάσει» στο σύστημα σε κάποια άλλη χρονική ζώνη του 24ωρου. Η ενέργεια αυτή θα έμενε «στα αζήτητα» σε ώρες ηλιοφάνειας, όπου συχνά υπάρχει υπερπαραγωγή από τις ΑΠΕ, με συνέπεια να περικόπτεται ένα ποσοστό των «πράσινων» κιλοβατώρων. Αυτό σημαίνει απώλεια εσόδων για τα έργα, κάτι που επίσης μπορεί να συμβεί όταν και πάλι για λόγους υπερπαραγωγής, υπάρξουν μηδενικές ή και αρνητικές τιμές στην αγορά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απώλεια της παραγωγής πλέον θα αντισταθμίζεται από την ενέργεια που θα συσσωρεύεται στην μπαταρία. Η μπαταρία θα συμμετέχει στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποζημιώνεται με τις τιμές χονδρικής για την ενέργεια που θα διαθέτει σε αυτές. Η μπαταρία θα είναι «κοινόχρηστη», υπό την έννοια ότι θα συνεργάζεται με όλο το cluster, αποφέροντας επομένως έσοδα για όλους τους κατόχους πάρκων στη συστοιχία των φωτοβολταϊκών.

Άμεση υλοποίηση

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποδεικνύει πως τα έσοδα από τη συμμετοχή της μπαταρίας στις αγορές, σε συνδυασμό με την εξάλειψη της οικονομικής απώλειας από τη φωτοβολταϊκή παραγωγή που θα παρέμενε στα αζήτητα, υπεραντισταθμίζει το κόστος για την ανάπτυξη της μονάδας αποθήκευσης. Ένα ακόμη πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μέτρου είναι πως τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν πολύ σύντομα, ώστε να επιταχυνθεί η διείσδυση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μάλιστα, το πλεονέκτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία, από τη στιγμή που φαίνεται πως θα καθυστερήσουν σχετικά να ξεκινήσουν να υλοποιούνται μπαταρίες, μέσα από το άλλο μέτρο για τη fast track χορήγηση όρων σύνδεσης σε standalone μονάδες έως 4,7 GW, που θα λειτουργούν με όρους αγοράς. Κι αυτό γιατί κατ΄ αρχάς το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπει την κατάρτιση λιστών προτεραιοτήτων για τα έργα που θα ενταχθούν, διαδικασία η οποία θα είναι χρονοβόρα.

Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στην εν λόγω πρόσκληση, τότε περισσότερο θα καθυστερήσουν οι λίστες. Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η υποβολή στη συνέχεια ενστάσεων από επενδυτές, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο θεωρήσουν ότι θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά στην κατάταξη. Ένα ενδεχόμενο που θα παρατείνει ακόμη περισσότερο την υλοποίηση του μέτρου.

Καθυστέρηση στις αποφάσεις

Με βάση τα παραπάνω, όσο το ΥΠΕΝ δεν «ενεργοποιεί» το μέτρο που το ίδιο έχει θεσπίσει, χάνεται μία ευκαιρία να τρέξει γρήγορα η προσθήκη μονάδων αποθήκευσης στο σύστημα. Υπενθυμίζεται ότι η όσο το δυνατόν πιο άμεση ενίσχυση της αποθήκευσης θα περιορίσει παρενέργειες που αφορούν όλες τις ΑΠΕ, και κυρίως τα φωτοβολταϊκά.

Τέτοιες παρενέργειες είναι οι περικοπές και η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης μηδενικών και αρνητικών τιμών χονδρικής. Παράγοντες που ήδη έχουν περιορίσει σημαντικά τα έσοδα των ηλιακών πάρκων, οδηγώντας μικρούς παραγωγούς να πουλήσουν τα έργα τους, υπό τον φόβο ότι σύντομα θα «κοκκινίσουν» τα δάνεια που έχουν πάρει.

Με την ίδια λογική, ανάλογη αλλαγή του επενδυτικού προφίλ μπορεί να προκύψει και στα ώριμα έργα ΑΠΕ, τα οποία έχουν κατακυρώσει ηλεκτρικό «χώρο» για την υλοποίησή τους. Την ίδια στιγμή, με δεδομένη την αβεβαιότητα που επικρατεί στις ΑΠΕ, οι μπαταρίες θα αποτελέσουν σημαντική επιχειρηματική διέξοδο για τις τεχνικές εταιρείες που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν «πράσινες» μονάδες. Επομένως, όσο αργούν οι σχετικές επενδύσεις, υπάρχει κίνδυνος developers να βρεθούν στο άμεσο μέλλον χωρίς επαρκή κύκλο εργασιών.