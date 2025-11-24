Κεραμέως στο CEO Initiative 2025: Στρατηγική προσέγγιση για τον επαναπατρισμό ταλέντων

Για τη νέα στρατηγική αναφορικά με την αγορά εργασίας, την υγεία και την κοινωνική συνοχή στη σύγχρονη Ελλάδα, μίλησαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, CEO του ομίλου Ιατρικού Αθηνών, επίτιμος πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε. και η Ρεβέκκα Πιτσίκα, Founder και CEO WeR Holding, στο πάνελ «Rebuilding Tomorrow: Leading for People and Planet» του Fortune Greece CEO Initiative 2025, το οποίο συντόνισε η Μαριάννα Σκυλακάκη, Founder αθηΝΕΑ.

To Fortune Greece CEO Initiative Forum πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Η κ. Κεραμέως ανέλυσε την τρέχουσα συγκυρία, όπου η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαεπτά ετών, αλλά το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στην έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων.

Παράλληλα, σημείωσε πως η ποιοτική βελτίωση της αγοράς εργασίας εξαρτάται πλέον από την ενεργό προσέγγιση Ελλήνων εξωτερικού, μέσα από οργανωμένες δράσεις σε μεγάλες πόλεις του κόσμου και στρατηγική συνεργασίας με εταιρείες που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Όπως υπογράμμισε, το ισοζύγιο μετανάστευσης έχει γυρίσει θετικά, με περισσότερους να επιστρέφουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, κάτι που επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Δρ. Αποστολόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνδυασμού επιχειρηματικής πολιτικής με κοινωνική ευθύνη, καθώς η επιτυχία του brain gain και η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία ανέδειξαν την Ελλάδα ως πρότυπο κατά την πανδημία.

Από την πλευρά της, η Ρεβέκκα Πιτσίκα ανέλυσε τα κενά στη ζήτηση ταλέντου, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται τόσο αριθμητικά εργατικά χέρια όσο και δεξιότητες ανώτερου επιπέδου, προτείνοντας στρατηγική συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και στόχο τη δημιουργία μιας «μικρής Silicon Valley» στη χώρα.

Η αξιοποίηση του AI ως μοχλού αύξησης της παραγωγικότητας αποτελεί προτεραιότητα στην αγορά εργασίας, αλλά και στον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πάνελ κατέληξε στην ανάγκη σύνθεσης ηγεσίας, καινοτομίας και κοινωνικής υπευθυνότητας για βιώσιμη ανάπτυξη, με πυρήνα τον άνθρωπο και το περιβάλλον ως άξονες προόδου της ελληνικής οικονομίας.