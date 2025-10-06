Λαγκάρντ: Η διαδικασία αποπληθωρισμού έχει τελειώσει

«Ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο μας για 2%», ανέφερε επίσης η Κριστιν Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές είναι επίσης σε καλό δρόμο και ότι «η αύξηση των μισθών θα μετριαστεί περαιτέρω».

«Όταν εξετάζω τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, την ισορροπία των κινδύνων, όταν εξετάζω τον υποκείμενο πληθωρισμό, όταν εξετάζω την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, βλέπω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο, όπως έχω πει επανειλημμένα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Έτσι, η διαδικασία αποπληθωρισμού έχει τελειώσει, βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση και σκοπεύουμε να παραμείνουμε σε αυτή και να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να παραμείνουμε σε αυτήν» τόνισε.

Απευθυνόμενη στους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο, επισήμανε ότι «η υποτονική απόδοση των εξαγωγών, λόγω των υψηλότερων δασμών, ενός ισχυρότερου ευρώ και του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού, αναμένεται να περιορίσει την ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους».

«Ωστόσο, η επίδραση που έχουν αυτά τα εμπόδια στην ανάπτυξη αναμένεται να εξασθενίσει το επόμενο έτος», τόνισε. «Οι δείκτες ερευνών υποδηλώνουν ότι οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται, σηματοδοτώντας κάποια θετική υποκείμενη δυναμική στην οικονομία» πρόσθεσε.