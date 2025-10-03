Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Έχουμε κάνει πολλή δουλειά με τα επιτόκια - Σε καλή κατάσταση ο πληθωρισμός

Άνετα φαίνεται πως αισθάνεται με την τρέχουσα νομισματική πολιτική, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός.

Άνετα φαίνεται πως αισθάνεται με την τρέχουσα νομισματική πολιτική, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός. «Βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε σε αυτήν την καλή κατάσταση», τόνισε στο φινλανδικό MTV OY σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε την Παρασκευή, επαναλαμβάνοντας πως: «δεν υπάρχει προκαθορισμένος ρυθμός για μειώσεις επιτοκίων».

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν μειώσει τα επιτόκια οκτώ φορές, οι οικονομολόγοι και οι αγορές βλέπουν πλέον να μπαίνουν στον πάγο για το υπόλοιπο του έτους. Ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, αν και «τσίμπησε» λίγο τον περασμένο μήνα. «Δεν αναμένουμε σημαντική κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τον πληθωρισμό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εκπληρώσουμε την εντολή μας», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι «έχουμε ήδη κάνει πολλά».

Αναφερόμενη στην οικονομία, η επικεφαλής της ΕΚΤ σχολίασε ότι «ορισμένες χώρες στην Ευρωζώνη δέχονται ισχυρότερο πλήγμα και ανακάμπτουν πιο αργά». Ωστόσο, «η Ευρωζώνη γενικά έχει δείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν». Εάν χρειαστεί, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να δράσει, αποσαφήνισε, καταλήγοντας πως: «έχουμε τα εργαλεία, έχουμε την ικανότητα και έχουμε τη βούληση».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ ανέφερε πως η Ευρώπη πρέπει να αυστηροποιήσει τη ρύθμιση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τις παραδοσιακές τράπεζες και να περιορίσει τον κίνδυνο σε έναν τομέα που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να προσαρμόσουν τη ρύθμιση και την εποπτεία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό μειώνοντας τα πρότυπα για τις τράπεζες, αλλά εξισώνοντάς τα με τα πρότυπα για τα μη τραπεζικά ιδρύματα που ασκούν τραπεζικές δραστηριότητες ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με τον τραπεζικό τομέα. Αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των τραπεζών σχετικά με την ανισότητα των όρων ανταγωνισμού» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, η Γαλλίδα αξιωματούχος φέρεται να θεωρεί τον Κλάας Κνοτ ως κατάλληλο διάδοχο στην θέση του προέδρου της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι η θητεία της ως επικεφαλής της ΕΚΤ λήγει τον Οκτώβριο του 2027 και δεν μπορεί να ανανεωθεί. «Τον ξέρω τουλάχιστον έξι χρόνια. Έχει την διανοητική ικανότητα, την αντοχή και την δυνατότητα να εμπνέει τους άλλους», ανέφερε η Λαγκάρντ.