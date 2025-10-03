Λαγκάρντ: Η ΕΕ χρειάζεται αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τις «σκιώδεις τράπεζες»

«Είναι ζωτικής σημασίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να προσαρμόσουν τη ρύθμιση και την εποπτεία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον», δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο Άμστερνταμ.

Η Ευρώπη πρέπει να αυστηροποιήσει τη ρύθμιση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τις παραδοσιακές τράπεζες και να περιορίσει τον κίνδυνο σε έναν τομέα που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με το Reuters, τα μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως τα επενδυτικά κεφάλαια, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, που μερικές φορές αποκαλούνται «σκιώδεις τράπεζες», διαθέτουν σήμερα συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 350% του ΑΕΠ, αλλά υπόκεινται σε ευνοϊκότερη ρύθμιση από τις τράπεζες.

«Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό μειώνοντας τα πρότυπα για τις τράπεζες, αλλά εξισώνοντάς τα με τα πρότυπα για τα μη τραπεζικά ιδρύματα που ασκούν τραπεζικές δραστηριότητες ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με τον τραπεζικό τομέα», πρόσθεσε. «Αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των τραπεζών σχετικά με την ανισότητα των όρων ανταγωνισμού».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φοβούνται ότι, σε περίπτωση κρίσης, η ΕΚΤ θα κληθεί να παράσχει ρευστότητα στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, δεδομένου του βαθμού στον οποίο αυτές είναι συνυφασμένες με τις κανονικές τράπεζες.

«Εάν οι κίνδυνοι συσσωρευτούν εκτός του τραπεζικού συστήματος, πέρα από την τρέχουσα εμβέλεια των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, οι αντισταθμίσεις που ήταν εμφανείς πριν από το 2008 ενδέχεται να επανεμφανιστούν, με τη νομισματική πολιτική να αποτελεί de facto το μόνο εργαλείο για να "καλύψει όλα τα κενά" και να συγκρατήσει την οικονομική ευφορία», κατέληξε η Λαγκάρντ.

Η Ευρώπη θα πρέπει, επομένως, να απλοποιήσει τη ρύθμιση για τις τράπεζες χωρίς να χαλαρώσει τους κανόνες και να τους καταστήσει αυστηρότερους για τις μη τραπεζικές επιχειρήσεις, κατέληξε η πρόεδρος της ΕΚΤ.