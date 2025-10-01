CNBC: Τι είναι το drone wall που θέλει η Ευρώπη

Διαδοχικές παραβιάσεις ευρωπαϊκών FIR από ρωσικά drones και UAVs. Το τεστ του Πούτιν στο ΝΑΤΟ. Η δυσκολία για τη Γηραιά Ήπειρο.

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής διαφαίνεται πως πέρα από διευρυμένα ζητήματα άμυνας θα τεθεί επί τάπητος και η δημιουργία ενός drone wall μετά από μια σειρά εισβολών στο IFR διάφορων χωρών της ΕΕ, προκαλώντας διπλωματική ένταση και ζητήματα ασφαλείας, σύμφωνα με το CNBC. Η Πολωνία, η Εσθονία και η Ρουμανία που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Μόσχα έχουν υποστεί εισβολές φερόμενων ρωσικών αεροσκαφών ή drones στον εναέριο χώρο τους που αποτελούν απειλή για την ασφάλειά τους.

Νορβηγία, Δανία και Γερμανία έχουν επίσης αναφέρει περιστατικά με άγνωστα drones, προκαλώντας αναστάτωση στα αεροδρόμια και την εναέρια κυκλοφορία. Το Κρεμλίνο αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από επιθέσεις και προκλήσεις εναντίον των Ευρωπαίων γειτόνων της, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες». Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θορυβημένοι για την αύξηση των εισβολών και τον κίνδυνο που θέτουν τα UAVs πρότειναν την κατασκευή ενός τείχους εναντίον drones για προστασία από πιθανές επιθέσεις και εισβολές.

Τι είναι ένα τείχος κατά των drones;

Ένα drone wall θα μπορούσε να διαθέτει τη μορφή ενός αρραγούς πλέγματος ή συντονισμένου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ανιχνεύει, παρακολουθεί και αναχαιτίζει και μη εξουσιοδοτημένα UAV που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Η πρόταση ενός τείχους εναντίον drones, που υποστηρίζεται θερμά από κράτη της Βαλτικής και Ανατολικής Ευρώπης, προορίζεται τόσο ως αποτρεπτικό όσο και ως αμυντικό φράγμα, καθώς και ως στόχος για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας.

Υπάρχουν εμπόδια στη δημιουργία ενός τείχους εναντίον drones, δηλαδή η χρηματοδότησή του, η διαχείρισή του - δεδομένης της διασυνοριακής του φύσης και της ποικιλομορφίας των νόμων περί ασφάλειας του εναέριου χώρου - καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνική ολοκλήρωση, σύμφωνα με τη Μίριαμ ΜακΝάμπ, αρχισυντάκτρια της διαδικτυακής έκδοσης Dronelife.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίσει ότι διάφοροι αισθητήρες ανίχνευσης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και δίκτυα διοίκησης μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα μεταξύ πολλών χωρών. Πέρα από τα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια, υπάρχουν και γεωπολιτικές παράμετροι. Οι αξιωματούχοι γνωρίζουν ότι η κατασκευή μιας ιδιαίτερα ορατής ασπίδας κατά των drones θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις με τη Ρωσία, ακόμη και καθώς εργάζονται για τη δημιουργία αξιόπιστων αμυντικών συστημάτων», εξήγησε.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η άμυνα κατά των drones έχει καθυστερήσει, αλλά ορισμένοι Ευρωπαίοι έχουν απορρίψει την ιδέα, με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να φαίνεται απαισιόδοξος. «Εκτιμώ ιδιαίτερα την ιδέα ενός τείχους κατά των drones, αλλά θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στη διαχείριση των προσδοκιών. Δεν μιλάμε για μια ιδέα που θα υλοποιηθεί τα επόμενα 3-4 χρόνια», ανέφερε, ζητώντας «άμυνα από drones, φυσικά, αλλά όχι με τείχος».

Παρ' όλα αυτά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επεσήμανε ότι η «πρωτοβουλία για το τείχος κατά των drones είναι επίκαιρη και απαραίτητη», ενώ ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λουκ Φρίντεν εμφανίστηκε ανοιχτός σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο. Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ανέφερε ότι ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη συνεισέφεραν εξοπλισμό, εμπειρογνώμονες και προσωπικό κατά των drones για να βοηθήσουν στην ενίσχυση της άμυνας.

Η Ουκρανία, ειδική στον πόλεμο με drones μετά από τρία χρόνια εισβολής από τη Ρωσία, όπου η χρήση UAV ως όπλου έγινε συνηθισμένη, δάνεισε επίσης στη Δανία την τεχνογνωσία της κατά των drones. «Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς μπορεί να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρώπης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ», υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Τέτοιες «προκλήσεις», τονίζεται, κατέδειξαν την ανάγκη η ΕΕ να «επιταχύνει και να εντείνει τις προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης ικανής να αντιδρά αποτελεσματικά, αυτόνομα και από κοινού σε κοινές απειλές». Οι «27» αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ΝΑΤΟ, που συμφώνησε νωρίτερα φέτος να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες από 2% σε 5% του ΑΕΠ έως το 2035, δεδομένης της διαρκούς απειλής που θέτει η Ρωσία.

Οι αυξανόμενες εισβολές με drones «πολύ πιθανόν να αντιπροσωπεύουν ένα ακόμη παράδειγμα της χρήσης υβριδικού πολέμου από τη Ρωσία τόσο για να διερευνήσει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ όσο και για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά του», σημείωσε ο Μάικλ Μπάτλερ, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κλαρκ.

«Το βασικό συμπέρασμα εδώ είναι ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναπτύξουν πιο ισχυρές ικανότητες για την αντιμετώπιση ενός πολέμου με drones, όπως το προτεινόμενο τείχος. Από στρατηγικής άποψης, δεδομένης της συγκυρίας, δε μπορεί κανείς παρά να δει αυτές τις προκλήσεις ως μια προσπάθεια του Πούτιν όχι μόνο να αξιολογήσει το σθένος του ΝΑΤΟ, αλλά και να ασκήσει πίεση στη διατλαντική συνεργασία, εντείνοντας την πίεση στην Ευρώπη να αναλάβει δράση» συμπλήρωσε.