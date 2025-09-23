Η Κομισιόν ετοιμάζει «drone wall» για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Η απόφαση αυτή ενισχύεται από τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall». Πρόκειται για ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση αυτή ενισχύεται από τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία.

Μιλώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ τόνισε πως υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Διαβάστε ακόμα - ΝΑΤΟ: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού. Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία: Ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών, και η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Γκιλ τόνισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

Λάιεν: Κρίσιμης σημασίας υποδομές είναι σε κίνδυνο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη ήταν μέρος ενός «προτύπου συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

«Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» είπε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ , προσθέτοντας ότι τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η Λιθουανία χαλαρώνει τους κανονισμούς για την κατάρριψη drones

Η Λιθουανία απλοποίησε τους κανονισμούς της με στόχο να διευκολύνει την προσφυγή στα όπλα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας αυτής της χώρας της Βαλτικής Ντόβιλ Σακαλιένε.

«Ακόμα και αν ζούμε εκ των πραγμάτων σε καιρό ειρήνης, οι νόμοι μας… δεν είχαν προσαρμοστεί στις τωρινές απειλές», είπε η υπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου.

Όπως προβλέπουν τροπολογίες που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, ένα «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» θα μπορεί πλέον να δώσει εντολή προκειμένου ένα drone που πετάει εντός ενός περιορισμένου ή κλειστού εναέριου χώρου να καταρρίπτεται.

Στόχος είναι, εξήγησε η Λιθουανή υπουργός, να έχουμε «έναν μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να αντιδράσουμε αμέσως», με στρατιωτικά μέσα, σε κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας.

Αυτές οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα ως απάντηση σε δύο περιστατικά που καταγράφθηκαν τον Ιούλιο, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενός τύπου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να επιτεθεί στην Ουκρανία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία. Το ένα εξ αυτών μετέφερε εκρηκτικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ